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Пандемия коронавируса нового типа

Москвичи оплатили около трети полученных штрафов за езду без спецпропуска

Пропускной режим в столице будет действовать до 11 мая включительно

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Автомобилисты начали оплачивать полученные с дорожных камер штрафы за езду на автомобиле без цифрового пропуска. На текущий момент оплачено уже около трети от общего числа штрафов, сообщили ТАСС в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

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"На данный момент более 30% водителей, которые не внесли номер своего автомобиля в цифровой пропуск, уже оплатили свои штрафы даже раньше положенного срока в 60 дней", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что власти Москвы не ставят перед собой цели зарабатывания денег от штрафов за езду без пропусков. "Намного ценнее в это сложное время, чтобы москвичи избегали ненужных контактов, берегли свое здоровье и здоровье близких", - подчеркнул он.

В столице продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно. Ранее выданные рабочие пропуска будут действовать до 4 мая, но на период 5-11 мая их необходимо будет продлевать самостоятельно или оформлять новые.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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