Власти Москвы заявили, что врачи не оставляли пенсионера с коронавирусом в подъезде дома

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Госпитализированного пожилого пациента, у которого ранее обнаружили признаки ОРВИ, врачи не оставляли в подъезде своего дома, а доставили домой специализированным транспортом с соблюдением всех необходимых санитарных норм. После повторного вызова врачей на дом он был госпитализирован и получает необходимую медицинскую помощь в ГКБ им. О. М. Филатова, сообщается в субботу на официальном сайте московского департамента здравоохранения.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве пожилого пациента, перенесшего два сердечных приступа, врачи привезли домой из клиники, не перепрофилированной для лечения заразившихся COVID-19, так как у него был обнаружен коронавирус, и якобы оставили в подъезде. Затем его госпитализировали в 15-ю инфекционную больницу, а весь подъезд его дома находится под наблюдением врачей.

"По экстренным показаниям пациент был госпитализирован с сердечно-сосудистой патологией бригадой скорой помощи в Региональный сосудистый центр городской больницы имени Ф. И. Иноземцева, где ему был проведен комплекс обследований и оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. Пациент готовился к выписке для наблюдения в поликлинике по месту жительства, однако за несколько дней до выписки у пациента появились симптомы ОРВИ. Пациенту были назначены дополнительные обследования, включая проведение компьютерной томографии легких, с учетом эпидемиологической ситуацией по коронавирусу произведено взятие анализов на эту инфекцию", - комментируют в департаменте.

Там также сообщили, что дальнейшее лечение пациента было продолжено в специальном корпусе для больных с внебольничной пневмонией. В результате лечения состояние пациента улучшилось, наблюдалась положительная динамика в лечении пневмонии. После десятидневного пребывания в больнице пациента выписали домой на амбулаторное долечивание.

"В связи с коронавирусной инфекцией все пациенты после лечения в стационаре должны пройти самоизоляцию в течение двух недель. При выписке у пациента была нормальная температура и удовлетворительное самочувствие. Отмечаем, что он передвигался самостоятельно и не нуждался в сопровождении", - сообщается в публикации.

Как добавили в департаменте, пациент был доставлен домой специализированным транспортом с соблюдением всех необходимых санитарных норм. "В Москве пациентам, отправленным на амбулаторное лечение, обеспечивается такой транспорт", - уточняется на сайте. По информации департамента, на следующий день после выписки из больницы на пульт скорой помощи поступил вызов. Прибывшая бригада провела осмотр пациента в квартире и приняла решение о его госпитализации в ГКБ им. О. М. Филатова, где он находится в настоящее время.