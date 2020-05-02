На станциях метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски

"В рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы мы организовываем почти на каждой станции московского метро продажу медицинских масок, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур", - сообщил Ликсутов.

Он отметил, что цель в том, чтобы все пассажиры, которые по каким-то причинам не смогли найти маску в аптеках либо забыли ее, при входе в метро смогли приобрести ее.

"Начинаем мы это делать уже с понедельника-вторника следующей недели. Необходимое количество масок уже завезено на склады метро и будет постепенно развозиться на станции. Продажа будет либо в специализированных ларьках, либо в кассах метро", - добавил заммэра.