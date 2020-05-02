На станциях метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маску в ларьках или кассах метро, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
"В рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы мы организовываем почти на каждой станции московского метро продажу медицинских масок, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур", - сообщил Ликсутов.
Он отметил, что цель в том, чтобы все пассажиры, которые по каким-то причинам не смогли найти маску в аптеках либо забыли ее, при входе в метро смогли приобрести ее.
"Начинаем мы это делать уже с понедельника-вторника следующей недели. Необходимое количество масок уже завезено на склады метро и будет постепенно развозиться на станции. Продажа будет либо в специализированных ларьках, либо в кассах метро", - добавил заммэра.