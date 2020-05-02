{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

На станциях метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски

Цена масок не превысит их стоимость в аптеках

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маску в ларьках или кассах метро, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

На эту тему
В Москве ужесточают контроль за соблюдением пропускного режима. Главное

"В рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы мы организовываем почти на каждой станции московского метро продажу медицинских масок, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур", - сообщил Ликсутов.

Он отметил, что цель в том, чтобы все пассажиры, которые по каким-то причинам не смогли найти маску в аптеках либо забыли ее, при входе в метро смогли приобрести ее.

"Начинаем мы это делать уже с понедельника-вторника следующей недели. Необходимое количество масок уже завезено на склады метро и будет постепенно развозиться на станции. Продажа будет либо в специализированных ларьках, либо в кассах метро", - добавил заммэра.

 

Теги
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В больнице №15 им. Филатова в Москве лечатся почти 900 пациентов с коронавирусом
В Коммунарке находятся 516 человек с различными заболеваниями, 59% из них заражены COVID-19
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС