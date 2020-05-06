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Пойманную в московской квартире змею передали в Центр реабилитации животных

Хозяин рептилии пока не объявился

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Змею, которую во вторник поймали в московской квартире, осмотрят ветеринары, ее передали в Центр реабилитации животных. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Змею, пойманную в квартире на кухне, передали в Центр реабилитации животных департамента природопользования. Животное осмотрят ветеринары. Хозяин рептилии пока не объявился", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, хозяева квартиры в Москве вечером во вторник обнаружили на кухне змею, которая, по данным источника ТАСС, уползла из квартиры соседей. Она была поймана спасателями и передана в департамент природопользования. Оказалось, что это маисовый полоз, он не ядовит.

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