Эксперты: озелененные дворы помогают москвичам легче перенести самоизоляцию без парков

Однако, по словам собеседника агентства, необходимо также обеспечить жителям ощущение нахождения на природе за счет концепции "город в парке", где первоочередную важность приобретают озелененные дворы и улицы. Особенно актуально это в условиях самоизоляции. Исследователи высчитали доступную озелененную территорию для прогулок рядом с домом в Москве, соотнося площадь двора, удаленного не более чем на 150 м, с числом жильцов.

"Парки будут играть важнейшую роль при разработке территориально-дифференцированных стратегий. Например, в Италии парки откроются одними из первых объектов в городах, так как одновременно могут позволить горожанам проводить время на улице и соблюдать социальную дистанцию. При таком варианте для Москвы в более выгодном положение окажутся как раз те районы, доступ к паркам которых выше", - добавил представитель Центра.

В конце списка по доступности парков и скверов оказалась Некрасовка. Также в числе таковых районы Северное Измайлово, Нижегородский, Рязанский, Бирюлево Западное, Печатники, Южнопортовый, Новокосино, Соколиная гора и Солнцево.

Степень доступности парков и скверов, то есть время в пути до них от дома, высчитывали на основе открытых данных картографических сервисов, и здесь лидером оказался Арбат. Далее следуют районы Марфино, Якиманка, Бескудниковский, Орехово-Борисово Северное, Ростокино, Фили-Давыдково, Зябликово, Котловка и Тверской.

"Парки необходимы для поддержания здоровья горожан как места для занятий спортом, да и просто пребывания на свежем воздухе. Однако намного важнее иметь не парки в городе, а город в парке, - то есть иметь доступ к зелени, даже если по какой-то причине дойти до настоящего парка нет возможности. Тут на первое место выходят озелененные улицы, дворы с клумбами и деревья под окнами", - отметил представитель Центра.

Аналитики отмечают, что высокая доступность парковых территорий, закрытых сейчас с целью недопущения распространения коронавируса, благоприятно скажется на жителях при постепенном снятии ограничений, если такие территории откроют первыми. Но сейчас для психологического здоровья граждан важны именно зеленые насаждения во дворах, которые можно наблюдать из окна квартиры.

"Отличным примером может послужить район Отрадное, который находится внизу рейтинга по показателю доступности парков и скверов. Однако анализ спутниковых снимков за май показал, что жители большинства домов смогут уже в ближайшее время наблюдать зеленые деревья из окон своих квартир, что оказывает положительное влияние на психику людей", - рассказал он.

В целом лидером по площади дворов стал Косино-Ухтомский район с 787 кв. м. На втором и третьем местах оказались районы Куркино и Северный - 781 и 547 кв. м соответственно. Также в топ-10 вошли Печатники, Покровское-Стрешнево, Хамовники, Нагатинский Затон, Тверской, Измайлово, Северное Тушино.

В тройку районов с наименьшей площадью дворов попали Ясенево (28 кв. м), Братеево (29 кв. м) и Зябликово (46 кв. м). Также в числе таковых Строгино, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Марьино, Новокосино, Чертаново Северное, Тропарево-Никулино.

Представитель Центра отметил, что для районов Северное Измайлово, Соколиная Гора, Печатники и Отрадное характерна большая площадь дворов и застройка относительно небольшой этажности, что позволяет их жителям проводить больше времени на улице, имея минимальный социальный контакт с соседями.

"В то же время в районах Некрасовка, Новокосино, Братеево, Южное Бутово площадь дворов значительно ниже, а этажность выше. Парадоксально, но хорошее дворовое озеленение может спровоцировать нежелательное взаимодействие между людьми в маленьких дворах и повысить риск заболеть во время небольшой прогулки", - рассказал он.

Психологическое влияние

Аналитики также решили разобраться, есть ли связь между доступностью зеленых насаждений и уровнем тревожности граждан, который отражается в их соцсетях. Для этого они использовали так называемый индекс вовлеченности и соотнесли его с показателями по площади озелененных двор и доступности парковых зон.

Индекс, показывающий, насколько каждый район Москвы включается в обсуждение темы коронавируса, исследователи определяют еженедельно на основании открытых данных о публикациях в районных блогах и реакций на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев. К примеру, если в период с 21 по 27 апреля самый высокий индекс был у района Зябликово - 2,44, то это значит, что более 24 пользователей из 1 тыс. просмотревших запись откликнулись на пост.

У тройки лидеров по площади дворов - районов Косино-Ухтомский, Куркино и Северный - индекс составил 1,56, 1,05 и 1,22 соответственно. При этом у тех, кто в этом списке оказался в последних рядах, а это районы Ясенево, Братеево и Зябликово, этот показатель оказался выше - 1,63, 1,78 и 2,44 соответственно.

При этом у районов, которые как возглавили список по доступности парковых зон, закрытых сейчас, так и оказались в его конце, индекс вовлеченности примерно одинаков. У последних - Некрасовки, Северного Измайлова и Нижегородского района - он составил 1,22, 1,97 и 1,50 соответственно, а у лидеров распределился следующим образом: Арбат - 1,34, Марфино - 1,66, Якиманка - 1,50. В целом же на последней неделе апреля (с 27 апреля) активность жителей Москвы на тему коронавируса в социальных сетях возросла, отметили исследователи.

По данным аналитиков, при рассмотрении корреляции между размером дворов и зеленой центральностью оказалось, что основной массив приходится на постройки с дворами от 100 до 150 кв. м и доступностью парков от 40% до 100%. Панельная и новая застройка попадают в категорию маленьких дворов (менее 100 кв. м) и аналогичной доступностью парков (40-100%), а "хрущевки" и "сталинки" имеют разные по площади дворы (от 50 до 200 кв. м) и такой же разный доступ к паркам (от 20% до 100%).

"Интересное совпадение можно наблюдать для построек с маленькими дворами (40 кв. м) и высокой доступностью парков (от 85% и выше). То есть раньше, у людей была возможность проводить время в парке и наличие больших дворов не было необходимым. Теперь они оказались отрезанными от больших зеленых пространств и обратили внимание на отсутствие зелени под окнами - в этих районах наблюдается повышенная активность в социальных сетях", - подытожил собеседник агентства.

Ценность территорий

Руководитель Центра Сергей Капков заметил, что в условиях пандемии ценность придомовой территории значительно выросла, она перестала быть сквозным пространством между местом жительства и местом работы. "Исследование выявило лидеров в рейтинге по площади дворов, которые доступны для прогулок в режиме самоизоляции - Хамовники, Тверской и Мещанский районы. Это связано в первую очередь с низкой плотностью жилой застройки", - пояснил Капков. Он подчеркнул, что развитое придомовое пространство выполняет в том числе и эпидемиологическую функцию: на большей площади больше возможностей соблюдать правила социальной дистанции.