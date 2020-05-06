Собянин заявил, что в Москве нужно возобновить стройки во избежание безработицы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Возобновление строительства в Москве необходимо, чтобы избежать безработицы, которая могла бы привести к росту преступности. Об этом заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин.
"Первая мера (по предупреждению роста преступности) - раскрытие рабочих мест, чтобы люди работали, а не сидели. На стройках занято достаточно много мигрантов, которые никуда не уехали из Москвы, находятся здесь. Их на родину не пускают, а здесь работы нет, поэтому раскрытие работы промышленных предприятий и стройки отчасти решает эту задачу", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.
В среду на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина Собянин сообщил о планах с 12 мая возобновить работу всех строительных предприятий столицы. Они не работают с 13 апреля, за исключением занятых на строительстве медицинских объектов, метро и другой транспортной инфраструктуры.
В Москве в связи с распространением коронавируса действует режим повышенной готовности, из-за которого в городе не работает большинство магазинов и значительная часть предприятий. С 29 марта все жители столицы обязаны соблюдать режим самоизоляции, с 15 апреля в Москве действует пропускной режим для перемещения на транспорте.