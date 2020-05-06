Собянин заявил, что в Москве нужно возобновить стройки во избежание безработицы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Возобновление строительства в Москве необходимо, чтобы избежать безработицы, которая могла бы привести к росту преступности. Об этом заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Первая мера (по предупреждению роста преступности) - раскрытие рабочих мест, чтобы люди работали, а не сидели. На стройках занято достаточно много мигрантов, которые никуда не уехали из Москвы, находятся здесь. Их на родину не пускают, а здесь работы нет, поэтому раскрытие работы промышленных предприятий и стройки отчасти решает эту задачу", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.