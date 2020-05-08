Власти Москвы продолжат аннулировать пропуска заразившихся коронавирусом

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Такие случаи, к сожалению, ежедневные. Да, мы их (пропуска - прим. ТАСС) аннулировали и будем аннулировать", - рассказал Лысенко журналистам.

"Я хотел бы обратиться к этим людям (обязанным соблюдать карантин - прим. ТАСС): если они получили постановление санитарного врача, подписали согласие, что находятся дома на карантине, то им нужно не выходить на улицу и не разносить эту болезнь", - заявил руководитель департамента.

Ранее в пресс-службе департамента сообщили ТАСС, что пропуска для рабочих поездок по Москве будут продлены до 31 мая, обновление срока действия пропусков произойдет автоматически и не позднее 11 мая. Если рабочий пропуск, оформленный до 30 апреля, не был продлен до 4 мая, срок его действия истек, и в этом случае для поездок по городу необходимо оформить новый пропуск.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.