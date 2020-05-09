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75-летие Победы

Собянин поздравил ветеранов с 75-летим Победы в Великой Отечественной войне

Мэр Москвы выразил благодарность ветеранам и пообещал приложить все силы, чтобы победить "нового невидимого врага", который помешал празднованию юбилея Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении ветеранов с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне выразил им слова признательности и благодарности и пообещал, что приложит все силы для победы над "новым невидимым врагом", который мешает празднику.

"9 мая - самый дорогой праздник, в котором соединились огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат. В этот день мы особенно остро чувствуем свое кровное родство и духовное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага", - написал Собянин в субботу в своем аккаунте в "ВКонтакте".

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По его словам, этот год юбилейный, поэтому все готовились встретить его особенно торжественно и масштабно. Но всем планам помешала новая коронавирусная инфекция, в борьбу с которой вступили все страны и города.

Мэр уверен, что даже строгая изоляция и ограничения, которые диктует ситуация, не смогут отнять праздничное настроение в День Победы.

"Мы лишены возможности обнять вас, дорогие ветераны. Но для тепла наших сердец не существует физических преград. 9 мая мы обязательно соберемся за праздничными столами, поднимем бокал за Победу, пожелаем здоровья вам и помянем героев, которых уже нет с нами. Я обещаю: мы сделаем все возможное, чтобы защитить жизнь и здоровье каждого москвича. И вместе обязательно преодолеем испытания, победим опасного врага. И когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник - День Победы в Великой Отечественной войне", - добавил мэр.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия75-летие Победы
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