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Пандемия коронавируса нового типа

Более 180 пациентов с коронавирусом лечатся в больнице в Вороновском в Новой Москве

Из них кислородная поддержка необходима 84 пациентам, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13 человек

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. В инфекционном центре в Вороновском в Новой Москве находятся 183 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщил в субботу главный врач больницы Сергей Переходов в своем аккаунте в Facebook.

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В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 9 мая состоят на лечении 183 пациента. Из них: с диагнозом "пневмония" - 183, подтвержденных с COVID - 183", - написал Переходов.

Он отметил, что на кислородной поддержке находятся 84 человека, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13 пациентов. За сутки поступили 15 больных, выписались 20. Кроме того, умерли трое пациентов: женщина в возрасте 67 лет и двое мужчин 65 и 86 лет с подтвержденным коронавирусом. Всего в столице зафиксировано 98 522 случая заражения коронавирусом.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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