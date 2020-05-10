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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 21 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки

Всего в медучреждении находятся на лечении 324 человека

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Более 320 человек на сегодня состоят на лечении в больничном комплексе в Коммунарке в Новой Москве, 21 из них поступил за прошедшие сутки. Это следует из данных инфографики, которую разместил в своем аккаунте в Facebook в воскресенье главный врач медучреждения Денис Проценко.

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"Состоит [на лечении] 324 человека; 21 человек поступил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех находящихся в стационаре пациентов диагноз - "внебольничная пневмония", коронавирус же подтвержден у 204 человек. Статистика за 10 мая практически аналогична вчерашней, когда на лечении всего было 332 пациента, с диагнозом "внебольничная пневмония" - 327 человек, а COVID был подтвержден у 198 пациентов. По данным Проценко, на 10 мая почти 60% больных в стационаре находятся в тяжелом состоянии, у 34% состояние оценивается как средней тяжести, в отделении реанимации находятся 55 пациентов, из них 69% старше 60 лет, и только 7% - люди в возрасте от 18 до 40 лет. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключено 29 пациентов.

Как сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко, в медучреждении продолжают лечиться 880 человек с подтвержденным коронавирусом, всего на сегодняшний день там находятся 1348 пациентов. Накануне эти цифры составляли 888 и 1299 человек, соответственно. В реанимации лежат 166 пациентов, из них 61 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки в стационар поступило 154 человека, это на семь больше, чем накануне.

В еще одном базовом медучреждении для лечения больных с коронавирусной инфекцией - Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 10 мая состоит на лечении 188 пациентов, накануне их было 183. Как написал на своей странице в Facebook главный врач больницы Сергей Переходов, у всех пациентов подтвержден COVID, 12 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки в стационар поступили 22, а выписались 15 пациентов.

Умерли два человека с подтвержденным коронавирусом: женщина в возрасте 91 года и мужчина 77 лет.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 275 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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