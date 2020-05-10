Еще 3,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом развернут в Москве в течение недели

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Дополнительные мощности в размере 3,5 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией планируется развернуть в течение недели при 17 действующих больницах Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье при посещении быстровозводимых медицинских корпусов на территории ГКБ №15 имени Филатова.

"Первые [временные корпуса] мы открываем у вас, но высокая готовность еще по 3,5 тыс. (коек) в 17 таких блоках. Я думаю, в течение недели они тоже будут введены, так что в целом по городу мощности нашей ковидной системы серьезно будут расширены", - сказал мэр Москвы в беседе с врачами ГКБ. В целом будет введены дополнительно 5 тыс. коек.

Он сообщил, что всего в Филатовской больнице 1,6 тыс. коек отданы для приема пациентов с коронавирусом, из которых в настоящее время только 1,3 тыс. заняты. "Ваша больница является одной из основных по борьбе с COVID, развернуто 1,6 тыс. коек. В помощь вам еще два корпуса развернули для долечивания больных. Я думаю, они пригодятся, чтобы было больше возможностей заниматься пациентами, - сказал Собянин. - То есть около 300 запас коек есть, чтобы скорая помощь могла равномерно развозить пациентов по стационарам".

В свою очередь главврач ГКБ №15 Валерий Вечорко сообщил, что больница с 27 марта принимает коронавирусных больных. При этом один из трех действующих корпусов, отданных под пациентов с коронавирусной инфекцией, выполняет функции роддома. "Уже порядка 80 родов приняли за это время у рожениц с коронавирусом", - сказал Вечорко.

По его словам, у таких рожениц роды проходят в основном как обычно, однако есть небольшое количество кесарево сечений и больше недоношенных детей, "потому что мамы приезжают с заболеванием, с пневмонией, с дыхательной недостаточностью, и мы смотрим по показаниям родоразрешаемости".

Корпуса для коронавируса

Два временных корпуса на 81 койку в ГКБ №15 были построены менее чем за месяц - работы были начаты 16 апреля и завершены 10 мая. Первых пациентов корпуса могут принять уже в понедельник. Эпидемиологическую безопасность корпусов обеспечат устройство шлюзов и санпропускников, установка мебели и оборудования с обеззараживающим покрытием, а также регулярное проведение дезинфекционных мероприятий.

Для медицинского персонала оборудованы гардеробные, душевые, санузлы, комната отдыха и приема пищи, помещение для надевания средств индивидуальной защиты. Планировка обеспечивает максимально быструю и удобную транспортировку пациентов.

Также с 4 мая начаты работы по возведению еще двух временных корпусов общей мощностью 162 койки. На объекте работают 45 человек. Таким образом, общая мощность временных корпусов в ГКБ имени Филатова составит 324 койки, что увеличит мощности стационара на 20%. При необходимости на территории больницы могут быть развернуты еще пять временных корпусов на 405 коек. По окончании пандемии временные корпуса будут демонтированы.