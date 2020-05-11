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Пандемия коронавируса нового типа

Более 1 млн звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Москве с конца марта

Чаще всего жители столицы обращались на линию за помощью в покупке и доставке лекарств и продуктов

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Специалисты горячей линии по коронавирусу в Москве с 23 марта обработали более 1 млн звонков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

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"С 23 марта было обработано более миллиона обращений на горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом. Ее работу курирует столичный комплекс социального развития. Помимо заявок на получение социальных услуг, сюда звонят за советами, поддержкой и с предложениями о благотворительности", - говорится в сообщении.

Согласно статистическим данным горячей линии, чаще всего горожане обращаются с просьбой купить и доставить лекарства - более 128 тыс. запросов, 93 тыс. запросов было оставлено на покупку продуктов. Товары первой необходимости понадобились москвичам около 10 тыс. раз, а по вопросу денежной выплаты на период самоизоляции поступило более 83 тыс. звонков.

Кроме того, более 16 тыс. жителей обратились за доставкой технических средств реабилитации и абсорбирующего белья, получением электронного сертификата и другими привычными услугами центров социального обслуживания. С наступлением мая около 20 тыс. человек решили переехать на дачи, они обратились за услугой по доставке дров и угля на загородные участки, говорится в сообщении.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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