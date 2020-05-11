Горожане смогут проверить свои цифровые пропуска через приложение "Московский транспорт"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Пользователи приложения "Московский транспорт" теперь могут проверить свой цифровой пропуск на передвижение по городу в период режима самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"В приложении "Московский транспорт" теперь каждый желающий может проверить свой цифровой пропуск на передвижение по городу в период режима самоизоляции. Версия доступна на Android и IOS", - говорится в сообщении.

В приложении "Московский транспорт" можно сохранить и видеть все доступные пропуска с актуальным статусом и сроком действия.

"Функции доступны в главном меню по кнопке "Цифровой пропуск". В дополнение, приложение подскажет о расположении ближайших аптек, продуктовых магазинов, поликлиник и магазинов для животных, проинформирует об актуальной информации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Проезд на общественном транспорте Москвы с 22 апреля возможен только по картам "Тройка" и социальным картам, привязанным к электронному пропуску.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.