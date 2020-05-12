Промышленные предприятия и стройки Москвы возобновляют работу

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Промышленные предприятия и стройки столицы возобновляют во вторник работу, которая была остановлена ранее в связи с ограничениями, принятыми в Москве для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Власти столицы разрешили работу строек и промышленности только при соблюдении всех установленных норм санитарно-эпидемиологического контроля. В частности, сотрудники должны использовать маски, респираторы и перчатки во всех случаях за исключением работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц. Также все предприятия обязаны в период до 31 мая протестировать на наличие коронавируса не менее 10% своих сотрудников, а с 1 июня - проводить такой же объем тестов каждые 15 дней. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, несоблюдение требований, которые будут контролировать специалисты Роспотребнадзора, может повлечь за собой закрытие предприятия.

Кроме того, власти отмечают, что на рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. "Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома", - заметил градоначальник. В любом случае, на работу не должны выходить сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины. "Категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Выходя на работу после перенесенного заболевания, работник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача", - пояснил Собянин на своем сайте. В рабочих помещениях должна соблюдаться социальная дистанция, а при необходимости - установлены перегородки, разделяющие рабочие места сотрудников.

По словам руководителя столичного Главконтроля Евгения Данчикова, штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников действующих предприятий могут быть оформлены как на самих сотрудников, так и на работодателей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя-юрлица составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. "Эти правонарушения регламентируются федеральным и московским кодексами об административных правонарушениях", - сказал Данчиков в беседе с корр. ТАСС. Он заметил, что штраф за нарушение масочного режима для физических лиц на столичных предприятиях, чья деятельность разрешена, составит 4 тыс. рублей.

Наименее опасно

По мнению Собянина, в нынешних условиях, связанных с распространением коронавируса, возобновление работы промышленности "наименее опасно". "В отличие от работников торговли и сферы услуг, строители и сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями", - сказал он. Мэр уверен, что в относительно замкнутых рабочих пространствах - на стройках и в производственных цехах - гораздо проще обеспечить надлежащий санитарно-эпидемиологический режим.