Ношение масок и салют без зрителей. Новые меры против коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах против коронавируса в столице.
- С 12 мая в общественном транспорте станет обязательным ношение масок и перчаток.
- Штраф за нарушение - 5 тыс. рублей.
- После введения масочного режима система пропусков сохранится.
- Отключать горячую воду в жилых домах не будут до 1 июля. По словам Собянина, это решение связано с тем, что люди находятся на самоизоляции.
- На данный момент не планируется возобновлять работу каршеринга.
- Москвичей также призвали не приходить на салют в честь Дня Победы. За этим будут следить правоохранительные органы.
- Решение о дальнейшей работе МФЦ примут через неделю. Отмечается, что большинство услуг, предоставляемых в центрах, уже переведены в электронный вид.