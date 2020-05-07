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Пандемия коронавируса нового типа

Ношение масок и салют без зрителей. Новые меры против коронавируса в Москве

© Михаил Терещенко/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах против коронавируса в столице.

  • С 12 мая в общественном транспорте станет обязательным ношение масок и перчаток
  • Штраф за нарушение - 5 тыс. рублей.
  • После введения масочного режима система пропусков сохранится.
  • Отключать горячую воду в жилых домах не будут до 1 июля. По словам Собянина, это решение связано с тем, что люди находятся на самоизоляции. 
  • На данный момент не планируется возобновлять работу каршеринга
  • Москвичей также призвали не приходить на салют в честь Дня Победы. За этим будут следить правоохранительные органы. 
  • Решение о дальнейшей работе МФЦ примут через неделю. Отмечается, что большинство услуг, предоставляемых в центрах, уже переведены в электронный вид.
Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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