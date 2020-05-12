{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Держать удар: как волонтеры и выздоровевшие помогают побороть коронавирус

Общее число выздоровевших в столице превышает 19,6 тыс. человек
Описание
© Личный архив Анастасии Брайловской

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Московские врачи ежедневно борются с коронавирусной инфекцией, которой в городе заражены десятки тысяч человек. У некоторых болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме, но есть и тяжелые случаи, когда пациента помещают в реанимацию и переводят на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ).

Ранее медики в Москве выписывали после выздоровления от нескольких десятков до нескольких сотен человек в день, однако в последние дни счет пошел на тысячи, и в понедельник, 11 мая, число выздоровевших за сутки составило рекордные 4 032 человека, 12 мая - 1820, а общее их количество - 19 642.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

О том, как приходится бороться с инфекцией и как удается ее победить, корреспонденту ТАСС рассказали некоторые перенесшие коронавирус жители Москвы и волонтеры, которые помогают врачам в это напряженное время.

Донорство

В Москве пациенты с коронавирусом лечатся на базе 17 медицинских учреждений, в числе основных - больница в Коммунарке. Как рассказал ТАСС житель столицы 41-летний Дмитрий Задорожный, именно там он и проходил лечение. По мнению собеседника, заразиться коронавирусом он мог во время последнего путешествия в Германию.

"Меня госпитализировали 9 марта, вирус достаточно сильно "ударил" по мне. Во время всей болезни было очень тяжело - температура стабильно держалась высокой. Врачи диагностировали обширную пневмонию", - сказал он.

Задорожный вспоминает, что был период, когда ни один препарат не помогал, но врачи продолжали бороться за его жизнь. "Страшно было, особенно, когда в какой-то день мне стало тяжело дышать. Я рад, что мне удалось выздороветь, и теперь болезнь позади", - добавил он.

Как сообщала ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в городе обзванивают тех, кто справился с болезнью, и предлагают ввиду наличия иммунитета к вирусу стать волонтерами для помощи заразившимся либо донорами плазмы. Власти отмечали, что кровь выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных - "соответствующую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусом".

По словам Задорожного, спустя некоторое время после выписки он получил предложение стать донором и сразу же согласился. "Сомнений не было ни минуты, я сразу согласился, ведь понимаю, как это сейчас важно и нужно. Процедура обычная, занимает около часа", - рассказал он.

Опасения окружающих

Проходившая лечение в столице 28-летняя Дарья Ефимова, которой удалось справиться с болезнью, 23 марта прилетела в РФ вывозным рейсом из Касабланки (Марокко).

Спецпроект на тему
Врачи и пациенты. Кадры из московских больниц Фотографии из "красной зоны"

"В аэропорту, в самолете и во время всей дороги домой я была в маске и с антисептиком в руках. После прилета я отправилась к подруге за своими вещами, где и прожила пять дней. Так как у меня не было запретов на выход из дома, пару раз выходила в продуктовый, после очередного похода в магазин у меня поднялась температура", - рассказала она ТАСС.

По словам собеседницы, она сразу сообщила о своих симптомах на горячую линию. "Врачи взяли тесты на коронавирус у меня и тех, с кем я жила в квартире, и посадили всех на строгий карантин. А 1 апреля раздался звонок, сказали, что у меня подтвержденный коронавирус и скоро приедет врач", - сказала Ефимова.

Температура вскоре снизилась, а вот другие симптомы, например, проблемы с обонянием и вкусовым восприятием остались, вспоминает девушка. Заболевание у нее протекало в легкой форме, поэтому врачи решили оставить ее на амбулаторном лечении. Ежедневно с Ефимовой по видеосвязи общался врач, однако соседки по съемной квартире были против ее пребывания с ними, и девушка попросила врачей отправить ее в стационар.

"Так я попала в обсерватор в Царицыно, где провела две недели. За это время у меня полностью восстановилась чувствительность вкусовых рецепторов и стала вновь стабильная температура", - рассказала собеседница. Сейчас она здорова и улетела к родителям в Сочи.

Волонтеры-медики

Успешное лечение пациентов с коронавирусом во многом зависит от тех, кто находится "на передовой", а именно от врачей. На помощь им в это нелегкое время приходят добровольцы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе всероссийского движения "Волонтеры-медики", более 6 тыс. добровольцев сейчас помогают в больницах в 60 регионах России, из них свыше 300 - в столичных медицинских учреждениях. В числе волонтеров - люди с медицинским образованием, студенты-медики, для которых такая работа - хороший профессиональный опыт. Среди них и жительница Москвы Анастасия Брайловская, которая помогает врачам в больнице в Коммунарке.

"Я уже два года являюсь волонтером-медиком. Попасть в это движение получилось совершено случайно. Но я безумно рада, так как это возможность быть ближе к моей будущей профессии врача <…> Родители, конечно, переживают за меня, что я работаю в инфекционной больнице, но <…> они всегда на моей стороне", - сказала она ТАСС.

Описание
© Личный архив Анастасии Брайловской

С тех пор, как девушка стала волонтером в инфекционной больнице, график и ритм ее жизни полностью изменились. Теперь силы остаются лишь на то, чтобы доехать до дома, отдохнуть и вновь возвращаться в строй. Брайловская, как и другие волонтеры, помогает медицинскому персоналу в "красных" и "зеленых" зонах. Добровольцы работают там от шести до двенадцати часов, неукоснительно соблюдая меры безопасности.

Работать в "красных зонах" могут только волонтеры, имеющие среднее или высшее медицинское образование. "Мне ни на минуту не было страшно, когда я соглашалась на волонтерство. И сейчас страха нет, даже когда я каждый день прохожу КПП, надеваю защитный костюм и маску и иду в "красную" зону, я знаю, что поступила правильно. Правильно, что пошла помогать", - отметила девушка.

На эту тему
Ловить людей над пропастью во ржи. История реаниматолога, работающего в Коммунарке

По ее словам, добровольцы помогают в административной работе, уходе за пациентами и во многом другом. "Мы проверяем показания на жизненно важных аппаратах, перестилаем белье, общаемся с пациентами. Делаем все, чтобы хоть как-то облегчить работу врачам", - пояснила Брайловская.

Самая сложная часть работы, считает она, - преодолеть эмоции. Девушке трудно видеть, как пациенты переносят вирус в тяжелой форме, но со стрессом помогают справиться другие волонтеры и врачи. "Медицинский персонал положительно относится к нам, они видят нашу помощь им. У нас получился отличный симбиоз. Они учат нас, а мы им помогаем. Это отличная команда и коллектив", - добавила волонтер.

Помощь будущих врачей

В московских больницах есть и те студенты-медики, которые непосредственно трудоустроены у них. Учащаяся третьего курса столичного медколледжа Анастасия Бугаева работает в больнице Научно-исследовательского института имени Склифосовского, в отделении реанимации и интенсивной терапии для больных с эндотоксикозами. Как и многие студенты-медики, Анастасия работает в "красной" и "зеленой" зоне.

"Выполняю все манипуляции, которые назначают доктора, <…> - разведение антибиотиков, введение препаратов внутривенно, внутримышечно, забор крови из вены <…> Сейчас стало меньше свободного времени, но я рада, что посвящаю все свое время пациентам. Несмотря на все сложности, отдыхать успеваю, работаю в графике 5/2 по восемь часов, но бывает, что необходима помощь, поэтому я могу задерживаться на работе", - рассказала она ТАСС и призвала всех "максимально оставаться дома".

О ситуации с вирусом

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Сиделку режиссера Коновалова разыскивают по подозрению в ограблении его квартиры в Москве
Из квартиры режиссера пропали 30 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС