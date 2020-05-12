Держать удар: как волонтеры и выздоровевшие помогают побороть коронавирус

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Московские врачи ежедневно борются с коронавирусной инфекцией, которой в городе заражены десятки тысяч человек. У некоторых болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме, но есть и тяжелые случаи, когда пациента помещают в реанимацию и переводят на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Ранее медики в Москве выписывали после выздоровления от нескольких десятков до нескольких сотен человек в день, однако в последние дни счет пошел на тысячи, и в понедельник, 11 мая, число выздоровевших за сутки составило рекордные 4 032 человека, 12 мая - 1820, а общее их количество - 19 642.

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О том, как приходится бороться с инфекцией и как удается ее победить, корреспонденту ТАСС рассказали некоторые перенесшие коронавирус жители Москвы и волонтеры, которые помогают врачам в это напряженное время. Донорство В Москве пациенты с коронавирусом лечатся на базе 17 медицинских учреждений, в числе основных - больница в Коммунарке. Как рассказал ТАСС житель столицы 41-летний Дмитрий Задорожный, именно там он и проходил лечение. По мнению собеседника, заразиться коронавирусом он мог во время последнего путешествия в Германию. "Меня госпитализировали 9 марта, вирус достаточно сильно "ударил" по мне. Во время всей болезни было очень тяжело - температура стабильно держалась высокой. Врачи диагностировали обширную пневмонию", - сказал он. Задорожный вспоминает, что был период, когда ни один препарат не помогал, но врачи продолжали бороться за его жизнь. "Страшно было, особенно, когда в какой-то день мне стало тяжело дышать. Я рад, что мне удалось выздороветь, и теперь болезнь позади", - добавил он. Как сообщала ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в городе обзванивают тех, кто справился с болезнью, и предлагают ввиду наличия иммунитета к вирусу стать волонтерами для помощи заразившимся либо донорами плазмы. Власти отмечали, что кровь выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных - "соответствующую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусом". По словам Задорожного, спустя некоторое время после выписки он получил предложение стать донором и сразу же согласился. "Сомнений не было ни минуты, я сразу согласился, ведь понимаю, как это сейчас важно и нужно. Процедура обычная, занимает около часа", - рассказал он. Опасения окружающих Проходившая лечение в столице 28-летняя Дарья Ефимова, которой удалось справиться с болезнью, 23 марта прилетела в РФ вывозным рейсом из Касабланки (Марокко).

"В аэропорту, в самолете и во время всей дороги домой я была в маске и с антисептиком в руках. После прилета я отправилась к подруге за своими вещами, где и прожила пять дней. Так как у меня не было запретов на выход из дома, пару раз выходила в продуктовый, после очередного похода в магазин у меня поднялась температура", - рассказала она ТАСС. По словам собеседницы, она сразу сообщила о своих симптомах на горячую линию. "Врачи взяли тесты на коронавирус у меня и тех, с кем я жила в квартире, и посадили всех на строгий карантин. А 1 апреля раздался звонок, сказали, что у меня подтвержденный коронавирус и скоро приедет врач", - сказала Ефимова. Температура вскоре снизилась, а вот другие симптомы, например, проблемы с обонянием и вкусовым восприятием остались, вспоминает девушка. Заболевание у нее протекало в легкой форме, поэтому врачи решили оставить ее на амбулаторном лечении. Ежедневно с Ефимовой по видеосвязи общался врач, однако соседки по съемной квартире были против ее пребывания с ними, и девушка попросила врачей отправить ее в стационар. "Так я попала в обсерватор в Царицыно, где провела две недели. За это время у меня полностью восстановилась чувствительность вкусовых рецепторов и стала вновь стабильная температура", - рассказала собеседница. Сейчас она здорова и улетела к родителям в Сочи. Волонтеры-медики Успешное лечение пациентов с коронавирусом во многом зависит от тех, кто находится "на передовой", а именно от врачей. На помощь им в это нелегкое время приходят добровольцы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе всероссийского движения "Волонтеры-медики", более 6 тыс. добровольцев сейчас помогают в больницах в 60 регионах России, из них свыше 300 - в столичных медицинских учреждениях. В числе волонтеров - люди с медицинским образованием, студенты-медики, для которых такая работа - хороший профессиональный опыт. Среди них и жительница Москвы Анастасия Брайловская, которая помогает врачам в больнице в Коммунарке. "Я уже два года являюсь волонтером-медиком. Попасть в это движение получилось совершено случайно. Но я безумно рада, так как это возможность быть ближе к моей будущей профессии врача <…> Родители, конечно, переживают за меня, что я работаю в инфекционной больнице, но <…> они всегда на моей стороне", - сказала она ТАСС.

С тех пор, как девушка стала волонтером в инфекционной больнице, график и ритм ее жизни полностью изменились. Теперь силы остаются лишь на то, чтобы доехать до дома, отдохнуть и вновь возвращаться в строй. Брайловская, как и другие волонтеры, помогает медицинскому персоналу в "красных" и "зеленых" зонах. Добровольцы работают там от шести до двенадцати часов, неукоснительно соблюдая меры безопасности. Работать в "красных зонах" могут только волонтеры, имеющие среднее или высшее медицинское образование. "Мне ни на минуту не было страшно, когда я соглашалась на волонтерство. И сейчас страха нет, даже когда я каждый день прохожу КПП, надеваю защитный костюм и маску и иду в "красную" зону, я знаю, что поступила правильно. Правильно, что пошла помогать", - отметила девушка.

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