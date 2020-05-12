"Отношение к донорам — как к ВИП-гостям". Как москвич переболел COVID и поделился плазмой

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут помочь тем, кто борется с ней сейчас. Рассказываем об опыте человека, который уже это сделал

"ОРВИ в замедленной перемотке" Евгений просит не говорить по видеосвязи: "Я в последний раз в парикмахерской был в прошлом году. Поспорил с друзьями, что не буду стричься до конца горнолыжного сезона". Сезон закончился, но парикмахерские до этого "не дожили". Последние несколько лет Евгений с женой и друзьями каждый год катается на горных лыжах. В этом году они провели месяц во Франции. "Я постоянно проверял статистику, тот регион был благополучным, — рассказывает он. — К тому же горные лыжи — не та активность, при которой люди тесно контактируют, там все в шлемах и масках". Вернулись в Россию 16 марта, в аэропорту заполнили анкеты и ушли на самоизоляцию. Через несколько дней у них появились симптомы.

Описание Евгений Палант с супругой © Личный архив Евгения Паланта

"Я почувствовал, что у меня немножко плывет перед глазами, померил температуру — 37,2. Через полчаса — уже 37,5, — рассказывает он. — На следующий день — очень агрессивная сухость во рту, потом кашель, сухость в глазах и утомляемость". Евгений позвонил сначала другу-врачу, потом на горячую линию. У него взяли мазок и назначили лечение. От госпитализации он отказался: "Температура поднималась до 38,5, потом я ее сбивал. Вот если бы жаропонижающее не помогло… А так — зачем находиться в 14 квадратных метрах и видеть только врачей в противочумных костюмах?"

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Евгений говорит, что болезнь была похожа на "ОРВИ в замедленной перемотке". Период с температурой — когда не хотелось даже читать или отвечать друзьям на вопросы о самочувствии — длился пять-шесть дней. Жена варила ему бульон, есть не хотелось, и за это время он потерял несколько килограммов. Но после спада температуры болезнь не закончилась: слабость продолжалась, даже когда тест на коронавирус уже дал отрицательный результат. Всего это заняло около двух с половиной недель. У жены Евгения тест был отрицательный, но она, конечно, тоже не выходила из дома. Еду привозили курьеры, а мусор соседи предложили оставлять на лестничной клетке. "У нас хорошие соседи и управляющая компания, — рассказывает он. — Подъезды обрабатывают хлоркой — впервые в жизни меня не раздражает ее запах". "Мне хотелось избавиться от этих денег" "В "Склифе" относятся к донорам как к ВИП-гостям в пятизвездочных отелях, как к самым дорогим людям", — рассказывает Евгений. Прежде ему не приходилось быть донором, и в его желании сдать плазму, по его словам, нет "никаких высоких идеалов". Так поступил кто-то из их горнолыжной компании, и Евгений решил, что ему тоже стоит.

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Понадобились документы из поликлиники — подтверждение диагноза. Донации делают утром, на завтрак просят съесть сухое печенье и выпить сладкий чай без молока. Потом, уже в Институте Склифосовского, нужно заполнить анкету — здесь действуют стандартные правила для доноров (например, донор не должен быть ВИЧ+; подробнее о противопоказаниях и рекомендациях читайте на сайте "Склифа"). Сначала берут анализ, затем сажают в кресло сдавать плазму. Евгений говорит, что все было "крайне безболезненно", хотя, наверное, это индивидуально. Вся процедура заняла 30–40 минут. Плазма одного человека может спасти жизни двух пациентов с коронавирусом. В Москве донорам крови с антителами на коронавирус сейчас полагаются выплаты: 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл. Евгений говорит, что в "Склифе" "уговаривают забрать деньги". "Я видел там четверых доноров, — рассказывает он. — И я уверен, что никто из них не пришел ради денег. Сейчас главное — что это действительно помогает другим. Это круто". Он уверен: доноров могло бы быть больше, если бы о такой возможности лучше оповещали — например, об этом бы говорили врачи сразу после выписки.

Евгений — обеспеченный человек, и хотя сфера его работы пострадала от пандемии, он говорит, что им "повезло". "Если б была возможность отказаться от вознаграждения, я бы отказался, — рассказывает он. — Мне хотелось избавиться от этих денег". Он перечислил их благотворительному фонду "Подари жизнь". Так одна донация помогла не только пациентам с коронавирусом, но и детям, больным раком. "Я не строю планов" Евгений и его жена с февраля не видели вживую дочерей — только по видеосвязи. Их младшая дочь в этом году заканчивает школу, и пока даже непонятно, как она будет сдавать экзамены. И хотя они с женой скучают по детям, он говорит, что это "самое счастливое время" в их жизни — они вместе 24/7.

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