Такси бесплатно довезут доноров плазмы для лечения COVID-19 на сдачу крови

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Акцию "Хочупомочь", благодаря которой доноры плазмы смогут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси, запустили в Москве. Акция проводится в сотрудничестве с проектом Яндекса "Помощь рядом" и направлена на создание комфортных условий для передвижения к пунктам сдачи крови доноров плазмы, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы благодарны москвичам, которые откликаются на наш призыв сдать кровь и стать донорами плазмы для пациентов с коронавирусом. На специальную горячую линию для доноров поступило уже порядка 4 тыс. звонков, 270 человек уже стали донорами, и еще более 650 готовы ими стать после прохождения проверки. Со своей стороны мы стремимся создавать комфортные условия для тех, кто помогает заболевшим. Помимо стимулирующих выплат, определенных для доноров мэром Москвы, мы предоставляем им бесплатный проезд на такси до пункта сдачи крови и обратно. Такой сервис стал возможен благодаря участию компании Яндекс", - сказала Ракова.

Как уточнили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, переливание донорской плазмы крови с антителами на новую коронавирусную инфекцию COVREC - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины.

"Чтобы принять участие в акции, желающие сдать плазму должны обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00. Сотрудники кол-центра проверят, действительно ли пациент переболел COVID-19, и, в случае подтверждения, уточнят ФИО и мобильный телефон пациента. Бесплатные поездки станут доступны на следующий день после обращения. Донор плазмы сможет заказать такси по телефону +7 (495) 999 99 99 или через приложение Яндекс.Такси, используя специально созданный метод оплаты "Хочу помочь". В методе оплаты установлен лимит - 1 тыс. рублей в месяц. Этого хватит на поездку из дома в донорский центр и обратно домой", - пояснили в оперштабе.

Там уточнили, донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Доноры крови с антителами на COVID-19 получат стимулирующие выплаты. За каждые 150 миллилитров плазмы им будут выплачивать 1250 рублей, за 600 миллилитров плазмы - 5 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.