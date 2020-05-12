Эксперт: Москва приближается к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

"Нам совсем немного осталось до того, чтобы [начать] первый этап. У нас коечный фонд в Москве очень большой <...> У нас просто дополнительно развернуты [койки] к тому, что было, поэтому у нас растет коечный фонд, а поступление одно и то же каждый день. Поэтому в принципе мы, наверное, скоро подойдем к этому", - сказал он в эфире передачи "60 минут" на телеканале " Россия-1 ".

По словам главного инфекциониста ФМБА, высокий охват тестированием также повлиял на то, что Москва приближается к первому этапу снятия ограничений. При этом не нужно проводить поголовное тестирование, считает он. "Поголовное тестирование - это напрасная трата денег. Понимаете, сегодня у меня отрицательный [результат], завтра положительный", - добавил Никифоров.

"Несколько дней держится цифра плюс-минус 1,7 тыс. [пациентов] со стабильной тяжестью. Я хочу отметить, что мы стабилизировались по тяжести, - продолжил инфекционист. - <...> Вот как выдали статистику, так он и четко выдает 10% тяжелых больных <...> У нас сейчас коечный фонд таков, что мы, в принципе, готовы".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.