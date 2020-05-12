Около 20% сотрудников промпредприятий и строек остались на удаленной работе в Москве

Промышленные предприятия и стройки столицы во вторник возобновили работу, которая была остановлена ранее в связи с ограничениями, принятыми в Москве для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, на работу вернутся 500 тыс. человек.

"Если говорить про работников, которые вновь вышли на свои рабочие места, то мы оцениваем их количество - порядка 500 тыс. человек, 200 тыс. - в промышленности, 300 тыс. - строительные площадки. Порядка 20% сотрудников, работающих в этих отраслях, продолжают работать удаленно, поскольку их присутствие необязательно для технологического процесса и управленческие решения можно выполнять, находясь на "удаленке", - сказал Ефимов в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с коронавирусом.

Ефимов добавил, что за прошедшие две недели власти Москвы проработали с предприятиями, которые продолжали действовать в период ограничений в режиме повышенной готовности, внедрение мер предосторожности для сотрудников, это касается использования средств защиты и социального дистанцирования. "Эти меры показали свою работоспособность, были акцептованы предприятиями, это позволило нам, открывая дополнительные предприятия, <...> внедрить их", - пояснил Ефимов.

Заммэра отметил, что возобновление работы промышленных предприятий и предприятий в сфере строительства оказывает наибольший эффект как на экономику города, так и страны в целом, поскольку они задействованы в сложных товаропроизводящих цепочках и иногда от одного небольшого предприятия может зависеть целый комплекс крупных предприятий с большой занятостью в других регионах.

"Когда мы говорим про работу на промышленных предприятиях и стройках, как правило, это изолированные объекты, где можно достаточно просто исполнить те санитарно-эпидемиологические требования, которые выдвигает Роспотребнадзор", - заключил он.