Общественники с 1 мая провели с москвичами на улицах более 20 тыс. бесед о самоизоляции

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. По данным на сайте главы города, во взаимодействии с полицией народные дружинники и представители общественных пунктов охраны патрулируют улицы для профилактики и соблюдения гражданами самоизоляции.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Общественники и дружинники с начала мая в ходе патрулирования улиц провели с жителями Москвы более 20,3 тыс. профилактических бесед о соблюдении режима самоизоляции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"С начала мая к мероприятиям по проведению профилактической и разъяснительной работы было привлечено более 12 тыс. общественников <...> Проведено свыше 20,3 тыс. профилактических бесед с находящимися в жилом секторе, на улицах и в общественных местах гражданами о необходимости соблюдения требований указа мэра Москвы "О введении режима повышенной готовности" и исключения фактов нарушения режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

Согласно указу мэра, покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. Проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой. Пропускная система действует и для личных или служебных автомобилей.

За последние сутки в Москве выявили 5 392 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту их зафиксировано 121 301. Умерли 1 179 человека, вылечились и выписаны 19 642.