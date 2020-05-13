Мосгосстройнадзор с 13 мая начал проверки строек по мерам профилактики коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин 12 мая наделил Мосгосстройнадзор полномочиями контролировать в период пандемии коронавируса, соблюдают ли организации и индивидуальные предприниматели санитарные требования на строительных объектах. По данным пресс-службы, комитет направил участникам строительства новые рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса, их выполнение он и будет проверять.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор со среды, 13 мая, начал проверять возобновившие работу строительные объекты на предмет соблюдения требований по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

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"С 12 мая возобновлены строительные работы на территории Москвы. Перед застройщиками стоит задача выполнить необходимые требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции для безопасности работающих. Специалисты Мосгосстройнадзора со своей стороны окажут любую методологическую и иную помощь строительным организациям для возобновления работ с учетом обеспечения санитарных требований", - приводит пресс-служба слова главы комитета Олег Антосенко.

В комитете отметили, что на объектах нужно организовать измерение температуры тела работников при входе и в течение рабочего дня, обеспечить их средствами индивидуальной защиты, а также создать запас моющих и дезинфицирующих средств минимум на пять дней, обеспечить при входе обработку рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками.

Кроме того, нужно создать места для приема корреспонденции бесконтактным способом. В служебных помещениях и местах общего пользования необходимо проводить ежедневную влажную уборку и дезинфекцию поверхностей, а также обрабатывать транспорт для рабочих дезинфицирующими средствами, добавили в пресс-службе.