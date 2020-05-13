Число нарушений самоизоляции в Москве за начало мая снизилось на 17,5%

"За прошедшие сутки в Москве было зафиксировано 1 079 фактов нахождения граждан на улице без разрешенных указом мэра №12-УМ оснований. За весь период действия режима повышенной готовности количество подобных нарушений составило свыше 47 тыс. случаев. Среднесуточное количество нарушений порядка нахождения граждан на улице продолжает снижаться, в мае значение этого показателя составило 1 299 в день, что на 17,5% меньше чем апреле", - сказал Данчиков.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Жители Москвы с каждым днем все меньше нарушают режим самоизоляции, за первые две недели мая ежедневная статистика этих нарушений снизилась на 17,5%. Соблюдение мер безопасности позволит властям рассматривать дальнейшие шаги по смягчению ограничительных мер, сообщил ТАСС в среду начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

По его словам, дисциплинированность москвичей дала возможность перейти к первым шагам по ослаблению ограничительных мер: 12 мая возобновили работу промышленные и торговые предприятия и организации, тысячи москвичей вновь отправились на работу. В связи с этим на территории города были введены дополнительные меры безопасности - требование по обязательному ношению масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении объектов торговли и на рабочих местах и территории работодателя.

"Москвичи заметно более ответственно подходят к соблюдению режима самоизоляции. Даже празднование Дня Победы не стало поводом для массовых нарушений. Индекс самоизоляции в праздничные дни составил 3,2-3,6 баллов. Хочу выразить благодарность всем москвичам, кто остается дома, тем самым помогая остановить распространение вируса и минимизировать нагрузку на систему здравоохранения, давая медикам качественно и своевременно оказывать медицинскую помощь тяжело больным гражданам <...> Внимательное и серьезное отношение москвичей к соблюдению мер безопасности позволит властям рассматривать дальнейшие шаги по смягчению ограничительных мер", - отметил Данчиков.

О ситуации

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобиле контролируется в том числе дорожными камерами.

С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток. Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составит 4 тыс. рублей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей.