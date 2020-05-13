{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число нарушений самоизоляции в Москве за начало мая снизилось на 17,5%

Среднесуточное количество нарушений составляет почти 1,3 тыс. в день

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Жители Москвы с каждым днем все меньше нарушают режим самоизоляции, за первые две недели мая ежедневная статистика этих нарушений снизилась на 17,5%. Соблюдение мер безопасности позволит властям рассматривать дальнейшие шаги по смягчению ограничительных мер, сообщил ТАСС в среду начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

"За прошедшие сутки в Москве было зафиксировано 1 079 фактов нахождения граждан на улице без разрешенных указом мэра №12-УМ оснований. За весь период действия режима повышенной готовности количество подобных нарушений составило свыше 47 тыс. случаев. Среднесуточное количество нарушений порядка нахождения граждан на улице продолжает снижаться, в мае значение этого показателя составило 1 299 в день, что на 17,5% меньше чем апреле", - сказал Данчиков.

На эту тему
Самоизоляция до 31 мая и ношение масок. Новые меры против коронавируса в Москве

По его словам, дисциплинированность москвичей дала возможность перейти к первым шагам по ослаблению ограничительных мер: 12 мая возобновили работу промышленные и торговые предприятия и организации, тысячи москвичей вновь отправились на работу. В связи с этим на территории города были введены дополнительные меры безопасности - требование по обязательному ношению масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении объектов торговли и на рабочих местах и территории работодателя.

"Москвичи заметно более ответственно подходят к соблюдению режима самоизоляции. Даже празднование Дня Победы не стало поводом для массовых нарушений. Индекс самоизоляции в праздничные дни составил 3,2-3,6 баллов. Хочу выразить благодарность всем москвичам, кто остается дома, тем самым помогая остановить распространение вируса и минимизировать нагрузку на систему здравоохранения, давая медикам качественно и своевременно оказывать медицинскую помощь тяжело больным гражданам <...> Внимательное и серьезное отношение москвичей к соблюдению мер безопасности позволит властям рассматривать дальнейшие шаги по смягчению ограничительных мер", - отметил Данчиков.

О ситуации

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобиле контролируется в том числе дорожными камерами.

С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток. Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составит 4 тыс. рублей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Полиция проводит рейды в Новой Москве для выявления зараженных коронавирусом мигрантов
Выявленные инфицированные будут направлены в больницы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС