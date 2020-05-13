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Количество пассажиров в московском метро увеличилось за неделю почти на 30%

По данным властей, поток пассажиров вырос в основном на тех станциях, рядом с которыми находятся стройки и промышленные предприятия

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток в московском метрополитене возрос на 29% за неделю и достиг 1,5 млн человек за день. Об этом сообщили в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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"Около 1,5 млн пассажиров сейчас пользуются метро - это на 29% больше, чем 6 мая. При этом 98% пассажиров были в масках, а в перчатках - 87%", - говорится в публикации.

По данным властей, поток пассажиров вырос в основном на тех станциях, рядом с которыми находятся стройки и промышленные предприятия: "Спартак", "Боровское шоссе", "Мичуринский проспект", "Выставочная" и "Филатов Луг".

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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