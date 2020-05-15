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Пандемия коронавируса нового типа

Почти 1 000 км тоннелей и более 550 вентшахт продезинфицировали в метро Москвы

Дезинфекция проводится с помощью путевых промывочных агрегатов и тепловых распылителей. При работах используются антисептики, рекомендованные Роспотребнадзором

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Около 1 тыс. км тоннелей и более 550 вентиляционных шахт продезинфицировали в московском метрополитене, сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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"В метро продезинфицировали 552 вентшахты и более 960 км тоннелей. С 26 марта вентиляционные шахты обрабатывают тепловыми распылителями с пульсирующим двигателем с применением полимерного антисептика. Для дезинфекции тоннелей применяют путевые промывочные агрегаты, раньше эти машины использовали, чтобы промывать тоннели водой, с 19 марта в цистерны добавляют специальные антисептики", - сказал Ликсутов.

По его словам, все дезинфицирующие средства, которые используют в метро, рекомендованы Роспотребнадзором и безопасны для людей.

"С 12 мая в городском транспорте Москвы нужно находиться в маске и перчатках. За нарушение - штраф. Надеть только маску или только перчатки также считается нарушением", - напомнил заммэра. Ликсутов добавил, что купить средства защиты в московском метрополитене можно на всех станциях в кассах, а также в торговых павильонах и вендинговых автоматах. Их список постоянно пополняется.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили ТАСС, что маски и перчатки теперь можно купить в 1 тыс. точек продаж метрополитена и около 500 кассах на пригородных станциях.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобиле контролируется в том числе дорожными камерами. С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток. Начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей.

Теги
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичПандемия коронавируса нового типа
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