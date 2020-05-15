Инфицированные москвичи получили свыше 170 тыс. консультаций в телемедицинском центре

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Пациенты с подтвержденным коронавирусом c 23 марта по решению врача могут оставаться на лечении дома; на сегодня проведено уже более 170 тыс. онлайн-консультаций врачами телемедицинского центра для 45 тыс. таких пациентов, сообщила в пятницу заместитель мэра Анастасия Ракова.

"Врачи, используя видеосвязь, находятся в постоянном контакте с пациентами и дают рекомендации. Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 170 тыс. дистанционных консультаций. Каждому пациенту также выдается пакет необходимых лекарственных препаратов на весь курс лечения. Такой способ ведения пациентов с COVID-19 показывает свою эффективность - большинство из них успешно лечатся дома до полного выздоровления. За все время в связи с ухудшением состояния было госпитализировано только 4% таких пациентов", - сказала Ракова.

По ее словам, врачи скорой помощи или поликлиники путем осмотра и проведения необходимых исследований оценивают состояние пациента. Если оно стабильно и нет опасных симптомов, то врачи информируют пациента о возможности прохождения лечения на дому. При этом заболевшему и живущим с ним запрещается покидать квартиру до тех пор, пока не будет подтверждено отсутствие вируса в организме.

Заммэра уточнила, что врачам доступна вся медицинская информация о пациенте в ЕМИАС. В случае выявления ухудшения симптомов и состояния заболевшего, принимается решение об очном осмотре или госпитализации.

Ракова добавила, что в московском телемедицинском центре работает 150 квалифицированных врачей в смену. Это позволяет проводить более 7 тыс. консультаций в день в случае необходимости. Все специалисты центра прошли дополнительное обучение для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.