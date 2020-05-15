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Пандемия коронавируса нового типа

Более 50 магазинов в Москве оштрафовали за отсутствие масок и перчаток у работников 14 мая

Контрольные рейды проводятся префектурами административных округов совместно с сотрудниками полиции

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Почти 50 торговых предприятий в Москве оштрафованы за отсутствие масок и перчаток у работников за второй день контрольных рейдов, 14 мая. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Накануне он сообщил ТАСС, что в первый день проверок соблюдения так называемых масочного и перчаточного режимов за отсутствие средств индивидуальной защиты у сотрудников объектов были оштрафованы 38 объектов торговли.

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"14 мая был оштрафован 51 магазин за недостаточное информирование посетителей о необходимости носить маски и перчатки, а также за отсутствие средств индивидуальной защиты у сотрудников торговых объектов", - сказал Немерюк.

Руководитель департамента добавил, что также сотрудниками контролирующих ведомств было составлено шесть административных материалов за несоблюдение режима запрета на функционирование и 14 административных протоколов за нарушения режима социального дистанцирования в отношении работников и посетителей. Также зафиксированы единичные случаи несоблюдения требований обязательного ношения защитных масок в общественных местах. Немерюк уточнил, что контрольные рейды проводятся префектурами административных округов совместно с сотрудниками полиции с 13 мая.

О ситуации

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Затем в список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобиле контролируется в том числе дорожными камерами. С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток.

Ранее начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что штраф за нарушение масочного и перчаточного режимов для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф, который взимается с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составляет 5 тыс. рублей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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