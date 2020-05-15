Эксперты: введение масочного режима стало одной из главных тем в блогах москвичей

МОСКВА. 15 мая. /ТАСС/. Обязательное ношение масок и перчаток в магазинах, транспорте и на предприятиях, а также продление в городе ограничительных мер для профилактики распространения коронавируса стали одними из основных тем в блогах москвичей на неделе с 5 по 11 мая. Такие данные содержатся в исследовании, которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum. Аналитики еженедельно проводят исследование реакции жителей Москвы на ситуацию вокруг режима самоизоляции и пандемии коронавируса, в частности, на основе изучения их постов в соцсетях, а также в том или ином виде откликов на них.

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"Основной акцент публичных постов с 5 по 11 мая был на введении всеобщего "перчаточно-масочного" режима, продлении ограничений в Москве до конца весны, а также на бытовых проблемах", - рассказал представитель центра. При этом позитивную часть повестки, по его словам, обеспечило празднование Дня Победы. "Несмотря на режим самоизоляции, многие москвичи приняли участие в праздновании: участвовали в онлайн-версии акции "Бессмертный полк", пели песни на балконах и следили за салютом",- отметил собеседник агентства. Для жителей столицы в целях профилактики коронавируса с марта действует режим самоизоляции, а проезд в общественном транспорте, на личном и служебном автомобиле возможен только при наличии цифрового пропуска. Этот режим на днях был продлен до 31 мая, а с 12 мая в Москве стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Снижение интереса "Мы уже вторую неделю наблюдаем постепенное сокращение числа запросов по теме коронавируса - на неделе с 4 по 10 мая количество запросов в поисковой системе "Яндекс" составило 35,3 млн в России в целом и 5,7 млн запросов в Москве",- продолжили в центре. Так, с 3 по 6 мая в социальных сетях было опубликовано 2,2 млн постов о коронавирусной инфекции, из них на Москву пришлось 18,5%, а с 7 по 10 мая - 2,1 млн постов с долей столицы в 18,3%. При этом возрастная структура авторов, активно обсуждающих тему, практически не меняется - основной группой остаются люди 40-60 лет. "Поколение старше 60 лет за прошедшую неделю вернуло позицию второй по активности группы. Доля молодежи, заинтересованной в проблеме, вновь падает: с 3 по 6 мая она составила 16% для людей 24 лет и младше и 25% для людей 25-39 лет, с 7 по 11 мая их доля снизилась и составила 12% и 22% соответственно. В целом количество упоминаний коронавируса в социальных сетях продолжает снижаться", - уточнил собеседник агентства. Лидеры мнений

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