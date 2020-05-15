Эксперты: введение масочного режима стало одной из главных тем в блогах москвичей

МОСКВА. 15 мая. /ТАСС/. Обязательное ношение масок и перчаток в магазинах, транспорте и на предприятиях, а также продление в городе ограничительных мер для профилактики распространения коронавируса стали одними из основных тем в блогах москвичей на неделе с 5 по 11 мая. Такие данные содержатся в исследовании, которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.
Аналитики еженедельно проводят исследование реакции жителей Москвы на ситуацию вокруг режима самоизоляции и пандемии коронавируса, в частности, на основе изучения их постов в соцсетях, а также в том или ином виде откликов на них.
"Основной акцент публичных постов с 5 по 11 мая был на введении всеобщего "перчаточно-масочного" режима, продлении ограничений в Москве до конца весны, а также на бытовых проблемах", - рассказал представитель центра. При этом позитивную часть повестки, по его словам, обеспечило празднование Дня Победы. "Несмотря на режим самоизоляции, многие москвичи приняли участие в праздновании: участвовали в онлайн-версии акции "Бессмертный полк", пели песни на балконах и следили за салютом",- отметил собеседник агентства.
Для жителей столицы в целях профилактики коронавируса с марта действует режим самоизоляции, а проезд в общественном транспорте, на личном и служебном автомобиле возможен только при наличии цифрового пропуска. Этот режим на днях был продлен до 31 мая, а с 12 мая в Москве стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях.
Снижение интереса
"Мы уже вторую неделю наблюдаем постепенное сокращение числа запросов по теме коронавируса - на неделе с 4 по 10 мая количество запросов в поисковой системе "Яндекс" составило 35,3 млн в России в целом и 5,7 млн запросов в Москве",- продолжили в центре. Так, с 3 по 6 мая в социальных сетях было опубликовано 2,2 млн постов о коронавирусной инфекции, из них на Москву пришлось 18,5%, а с 7 по 10 мая - 2,1 млн постов с долей столицы в 18,3%. При этом возрастная структура авторов, активно обсуждающих тему, практически не меняется - основной группой остаются люди 40-60 лет.
"Поколение старше 60 лет за прошедшую неделю вернуло позицию второй по активности группы. Доля молодежи, заинтересованной в проблеме, вновь падает: с 3 по 6 мая она составила 16% для людей 24 лет и младше и 25% для людей 25-39 лет, с 7 по 11 мая их доля снизилась и составила 12% и 22% соответственно. В целом количество упоминаний коронавируса в социальных сетях продолжает снижаться", - уточнил собеседник агентства.
Лидеры мнений
На основании открытых данных о публикациях в районных блогах и реакций на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев аналитики рассчитывают индекс вовлеченности, то есть то, насколько каждый район Москвы включается в обсуждение темы коронавируса. Лидером этой недели стал район Измайлово с показателем 2,23. Это значит, что более 22 пользователей из 1 тыс. просмотревших запись откликнулись на нее лайком, репостом или комментарием.
"Также в пятерке лидеров оказались районы Преображенское (2,2), Беговой (2,1), Орехово-Борисово Северное (2,0) и Соколиная Гора (1,98). Менее обеспокоены ситуацией с коронавирусом на севере Москвы - в Ховрино (0,72), Левобережном (0,76), Войковском (0,8), Молжаниновском (0,96) и на северо-западе - в Строгино (0,88)", - уточнил собеседник ТАСС.
По данным аналитиков, наибольший прирост отмечен в районах, ставших лидерами: Измайлово - с 1,3 до 2,2, Беговой - с 1,2 до 2,1, Бутырский - с 0,8 до 1,6, Тропарево-Никулино - с 1,1 до 1,9, Соколиная Гора - с 1,2 до 1,98.
А вот значительное сокращение индекса пришлось на районы, которые неделей ранее входили в пятерку лидеров: в Зюзино показатель снизился с 2,2 до 1,2, в Люблино - с 2,07 до 1,3, в Зябликово - с 2,44 до 1,7, в Ломоносовском - с 2,37 до 1,7, в Рязанском - с 1,8 до 1,1. При этом район Зябликово оставался абсолютным лидером в течение двух недель, сейчас же заинтересованность местных жителей в вопросе пандемии стремительно падает, отмечают авторы исследования.
"В целом, если за период с 28 апреля по 4 мая была отмечена отрицательная динамика индекса вовлеченности и уменьшение его среднего значения до 1,38, то за неделю с 5 по 11 мая наблюдалась обратная ситуация. Индекс повысился в 74 районах, а среднее значение достигло 1,52. Прошедшая неделя дала много новых поводов для обсуждения: продление режима самоизоляции в Москве, День Победы, начало работы отдельных отраслей", - добавил представитель центра.
Локализация тем
По данным авторов исследования, в начале недели москвичи продолжали активно обсуждать необходимость завершения отопительного сезона из-за теплой погоды на улице, а также говорили об изменении графика отключения горячей воды в связи с действующими ограничительными мерами. В лидирующем по индексу вовлеченности районе Измайлово обсуждали закрытие лесопарков и бульваров.
"Ряд районов отметились особенно большим количеством предложений об услугах - как удаленных, так и бытовых. В Богородском районе, Новопеределкино, Северном Бутово, Орехово-Борисово Северном такие посты собирали максимальное количество реакций жителей - большинство с осуждением отнеслись к подобным инициативам, среди которых услуги парикмахера, мастера по ремонту обуви и техники, косметолога и специалиста по маникюру", - рассказал собеседник агентства.
В районе Фили-Давыдково жители особенно ответственно отнеслись к новому "перчаточно-масочному" режиму, отмечают аналитики. Горожане обсуждали и критиковали тех, кто ходит без масок, и интересовались, где в районе их можно приобрести.
Актуальные вопросы
В свою очередь руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков рассказал ТАСС, что для жителей столицы, несмотря на большое количество позитивных публикаций в честь Дня Победы с 5 по 11 мая, актуальным стало новое правило обязательного ношения масок и перчаток в городе. Также москвичей продолжают волновать вопросы безопасности и режима самоизоляции. "Согласно опросу Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), 48% респондентов уверены, что на улицах за последнюю неделю стало больше людей. Ощущения подтверждаются цифрами - по данным ФОМ, количество москвичей, нарушающих ограничительные меры, выросло вдвое до 18%. При этом характерно, что страх перед коронавирусом уменьшается - за две последних недели количество жителей, которые не боятся заболеть, выросло с 34 до 44%",- подчеркнул он.