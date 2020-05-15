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Рынок "Фуд сити" опроверг информацию о повышении стоимости аренды

В продовольственном центре пояснили, что некоторым продавцам не хватило места для торговли на рынке из-за возникшего избытка продуктов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сход продавцов около рынка "Фуд сити" в Москве произошел из-за того, что некоторым из них не хватило места для торговли. Как сообщили ТАСС в пресс-служба крупнейшего продовольственного центра России, информация о повышении арендной платы не соответствует действительности.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что столичные полицейские и служащие Росгвардии пресекли сход граждан одной из республик Закавказья около рынка "Фуд сити" в Москве. По его словам, протестующие якобы требовали снизить арендную плату за помещения. Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время обстановка около рынка спокойная, задержанных нет.

"Информация о том, что администрация "Фуд сити" повышает арендную плату, не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в продовольственном центре, на рынке возник избыток продуктов из-за того, что начался сезон овощей, фруктов и ягод из Узбекистана, Ирана, Турции, Азербайджана и др.

"В начале мая 2020 года на территорию оптово-розничного продовольственного центра "Фуд сити" поступило избыточное количество сезонных продуктов. Образовался избыточный спрос на торговые места в районе четвертого кросс-дока. Некоторым торговцам не хватило места для торговли, что привело к возмущению и было подхвачено несколькими зеваками, непроизвольно создавшими толпу", - отметили в пресс-службе.

При этом администрация "Фуд сити" открыла дополнительные торговые площади для сезонного товара в районе третьего и пятого кросс-доков, тем самым исчерпав конфликт и удовлетворив возросший спрос на торговые места, отметили в продовольственном центре.

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