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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве открылись 99% промпредприятий из числа ранее приостановивших работу

Власти столицы отмечают, что ежедневно на работу в промышленности выходит 381 тыс. человек

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. В Москве возобновили свою деятельность 99% промышленных предприятий из числа тех, что ранее приостанавливали работу в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель столичного мэра Владимир Ефимов.

"С 12 мая к работе вернулись промышленные предприятия города, которые временно приостанавливали свою деятельность на период ограничений: из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711",- сказал он.

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Ефимов напомнил, что в период действовавших ограничений свою деятельность продолжали 350 промышленных предприятий, обеспечивавших город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими необходимыми товарами. С 12 мая, как отметил заммэра, поэтапно еще 361 предприятие восстановило свою работу. "Мы провели мониторинг экономических показателей отраслей промышленности, определили проблемы, с которыми столкнулась промышленность в период пандемии и ограничений, и выделили три группы - менее пострадавшие, пострадавшие и наиболее пострадавшие. На основании этого сейчас прорабатываются меры поддержки как целых отраслей, так и отдельных предприятий",- продолжил он.

Заммэра также отметил, что, несмотря на спад по загрузке мощностей и отгрузке товаров по ряду направлений, в фармацевтике и производстве медицинских изделий наблюдается ожидаемый рост объема отгрузки на 5%. На 8%, по его данным, выросла зарплата работников пищевой отрасли.

В свою очередь, в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений пояснили, что нефтяная промышленность и фармацевтика относятся к менее пострадавшим отраслям - объем загруженности их мощностей в апреле текущего года по сравнению с апрелем прошлого года снизился на 4-8%. "К пострадавшим отнесены пищевая и текстильная промышленность, производство электронного оборудования и ремонт машин, а к наиболее пострадавшим - производство мебели, бумаги и резиновых изделий", - сказали в пресс-службе.

Говоря о возобновлении работы предприятий, в пресс-службе напомнили, что основным условием возвращения к работе стало строгое соблюдения мер безопасности сотрудников на объектах. "Ежедневно на работу в промышленности выходит 381 тыс. человек, которые должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходить тестирование", - заметили в пресс-службе. В настоящее время 31 тыс. сотрудников промпредприятий столицы работают в удаленном режиме, еще 16 тыс. человек находятся в отпусках.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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