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Пандемия коронавируса нового типа

На въездах в Москву ежедневно дежурят 300 сотрудников ГИБДД

Въезд в столицу ограничен с 10 апреля

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Триста сотрудников ГИБДД в условиях коронавируса ежесуточно выходят на дежурство на въезды в Москву и контролируют автомобили. Об этом сообщил начальник столичной Госавтоинспекции Юрий Дроганов.

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"С 10 апреля въезд в город Москву ограничен и сотрудники Госавтоинспекции несут эту службу в круглосуточном режиме. Это не только осуществление проверки транспорта, въезжающего в столицу, но и обеспечение безопасности на дорогах. Ежедневно на службу у нас заступают порядка 1200 сотрудников Госавтоинспекции, 300 - осуществляют несение службы на въездах в город. Сотрудники ГАИ осуществляют круглосуточный контроль и по передвижению транспортных средств, собственники которых, согласно предписанию Роспотребнадзора, обязаны соблюдать в обязательном порядке карантин, но они придвигаются", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он отметил, что с 10 апреля сотрудники ДПС оформили порядка 110 тыс. нарушений за ПДД. "Не остается без внимания и надзор по пассажирским перевозкам, осуществляем проверки автобусов, в том числе и пассажиров. За данный период было принято мер административного воздействия порядка 4 тыс. Мы полностью отслеживаем въезд в город", - сказал Дроганов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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