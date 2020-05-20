Жители Москвы смогут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции в режиме онлайн

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Жители Москвы смогут обжаловать штраф за нарушение самоизоляции на портале mos.ru в течение 30 дней. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В Москве появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн. На странице портала mos.ru, посвященной коронавирусу, в разделе "Обжалование штрафов" вы найдете информацию, что делать, если считаете штраф ошибочным", - приводятся в сообщении слова начальника Главконтроля Евгения Данчикова.

Он уточнил, что в этом же разделе можно подать жалобу в электронном виде. У гражданина есть не менее 30 дней на подачу жалобы. Кроме того, в ближайшее время на портал будут загружены типовые формы жалоб.

Число случаев заражения коронавирусом в Москве на 20 мая составило 152 276, за сутки выявлено 2 699 новых. Это почти вдвое меньше числа выздоровевших и выписанных за аналогичный период - 5 440 человек. Всего выздоровели 36 936 заразившихся, умерли 1 726. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.