Бизнес в Москве получил отсрочки по уплате штрафов Госинспекции по недвижимости

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Предпринимателям в Москве предоставили отсрочки по уплате штрафов Госинспекции по недвижимости на общую сумму почти в 20 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"С начала года Госинспекция по недвижимости вынесла предпринимателям 1 553 постановления об административном наказании за нарушения в земельно-имущественной сфере. При этом в условиях ограничений и приостановки деятельности предприятия, оказавшиеся в трудном финансовом положении, могут получить отсрочку на уплату этих штрафов. Сейчас рассрочка и отсрочка предоставлены уже по 47 делам на сумму 19,9 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Уточняется, что рассрочку по уплате штрафа на срок до трех месяцев может получить любой предприниматель, который пользуется городской землей или нежилым фондом. Для этого в Госинспекцию по недвижимости нужно предоставить банковскую выписку о том, что на счете недостаточно средств для уплаты штрафа.

Если штраф невозможно уплатить по объективным обстоятельствам, то предоставляется отсрочка на один месяц. К объективным обстоятельствам может относиться болезнь, необходимость соблюдения режима самоизоляции, достижение возраста свыше 65 лет.

"На уплату штрафа у организации есть 60 дней с момента вступления в силу постановления о назначении административного наказания или истечения срока рассрочки, отсрочки по уплате штрафа. Уплатить штраф можно с помощью онлайн-сервисов и приложений", - приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.

Физлица могут уплатить штрафы с помощью банковских мобильных приложений, в том числе "Сбербанк Онлайн". Предпринимателям нужно использовать приложение "Бизнес Онлайн".

Меры поддержки

Правительство Москвы приняло три пакета мер поддержки бизнеса. Их основная цель - помочь бизнесменам сохранить рабочие места. Ранее мэр столицы Сергей Собянин создал оперативный штаб по поддержке экономики города. В числе ключевых задач штаба - мониторинг ситуации на столичных предприятиях, разработка мер по обеспечению финансовой стабильности. Штаб помогает компаниям договариваться с банками и участвует в восстановлении цепочек поставок и сбыта.