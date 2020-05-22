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Сервисный центр "Московский транспорт" снова начнет работать с 25 мая

Всем сотрудникам предоставят маски и перчатки, а у посетителей будут проверять температуру на входе

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Жители Москвы смогут получить консультации по вопросам парковок и получить разрешение на возврат машины со спецстоянки в сервисном центре "Московский транспорт", который заработает в городе с 25 мая. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

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"Сервисный центр "Московский транспорт", расположенный по адресу: улица Старая Басманная, д. 20, корп. 1, возобновит свою работу уже в следующий понедельник (25 мая). Часы работы останутся прежними, с понедельника по воскресенье, с 08:00 до 20:00. Ранее уже начал работать сервисный центр на улице 1905 года", - говорится в сообщении.

В центре будут соблюдены все меры безопасности - всем сотрудникам предоставят маски и перчатки, на входе посетителям проверят температуру, а также установят санитарайзеры. О необходимости соблюдать дистанцию посетителям напомнят специальные наклейки на полу и креслах.

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