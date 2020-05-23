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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве

В Москве восстановили движение по улице, где мужчина взял заложника в банке

Жильцам дома, в котором расположен офис, разрешили вернуться в квартиры

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Полицейские восстановили движение по Верхней Сыромятнической улице, где расположен офис "Альфа-банка", в котором неизвестный взял заложника, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве. Главное

Оцепление вокруг банка снято. Жильцам дома, в котором расположен офис, разрешили вернуться в квартиры.

В субботу днем мужчина ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. При нем была сумка одного из агрегаторов по доставке еды. Он заявил, что банк заминирован и взял в заложники шестерых человек, пятерым из них удалось самим выйти из банка. В ходе штурма захватчик был задержан и увезен полицией. Взрывного устройства при нем не нашли, предмет, обнаруженный в сумке, оказался муляжом. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, мужчина находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу.

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РоссияЗахват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
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