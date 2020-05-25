Более 20 тыс. человек записались в центры госуслуг за два дня в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Центры "Мои документы" в понедельник возобновили работу в Москве. За два дня работы предварительной записи порядка 20 тыс. москвичей подали заявку на получение необходимых документов и услуг, сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Сегодня 88 центров госуслуг "Мои документы" возобновили работу. За два дня работы предварительной записи порядка 20 тыс. москвичей подали заявку на получение необходимых документов и услуг", - говорится в сообщении.

Для горожан исключительно по предварительной записи доступно 144 услуги. Особой популярностью пользуются услуги социального направления. Всего в день центры госуслуг готовы принимать около 30 тыс. человек.

Специалисты тех центров, которые открылись для заявителей, прошли тест на коронавирус. Получение услуг в офисах организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

"Сотрудники обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими салфетками. В начале рабочего дня всем работникам измеряют температуру тела, и ее контроль ведется каждые четыре часа. Сотрудники с повышенной температурой к работе не допускаются. Рассадка во время приема в центре осуществляется через одно окно для соблюдения социальной дистанции", - отмечается в сообщении.

На официальном сайте центров госуслуг "Мои документы" md.mos.ru в специальном разделе "Госуслуги в период режима повышенной готовности" представлена вся необходимая информация по порядку предоставления услуг. Здесь можно узнать, как оформить предварительную запись, ознакомиться со списком открытых центров и предоставляемых услуг, а также изучить перечень электронных услуг. Районные центры "Мои документы" открыты ежедневно с 08:00 мск до 20:00 мск, флагманские офисы - с 10:00 мск до 22:00 мск. Задать вопрос или получить консультацию по оформлению государственной услуги можно, обратившись в Единую справочную службу по телефону: +7 (495) 777-77-77.