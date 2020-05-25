Музей современной истории России разработал полный цикл посещения в условиях ограничений

С середины марта федеральные учреждения культуры закрыты для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. На прошлой неделе министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что музеи смогут открыться для индивидуальных посетителей не раньше середины июля, при условии постепенного снятия ограничений с 1 июня.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Государственный центральный музей современной истории России (ГЦМСИР) разработал полный цикл посещения музея в условиях ограничений из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Посетители будут проходить досмотр, на полу появится разметка, а людские потоки в залах будут разграничены, сообщила ТАСС в понедельник генеральный директор музея Ирина Великанова.

"Нами проработан полный цикл посещения музея. Будет организована зона входа и выхода, где каждый человек проходит досмотр [что, как правило, задерживает посетителей и образует очередь]. Зона продажи билетов и сувенирной продукции будет оборудована стеклом для минимизации контактов посетителя и сотрудника. Также эта зона и зона гардероба будут оборудованы напольной разметкой", - сказала Великанова.

При входе в музей уже установлен санитайзер, а в вендинговом аппарате посетители смогут купить одноразовые маски и перчатки. "Возможно, работу лифта придется ограничить только обслуживанием посетителей-колясочников, которым он необходим, чтобы попасть на экспозицию", - добавила собеседница агентства.

"В целом экспозиция музея и выставочные пространства приспособлены для разграничения людских потоков: у нас широкие проходы, большие и светлые залы в экспозиции. Залы планируем оборудовать очистителями воздуха - постепенно будем входить в рабочий ритм. В любом случае речь ведь не идет о том, что музей откроется завтра, поэтому какое-то время на решение этих вопросов у нас есть. Сейчас обдумываем их, в том числе и закупки дополнительных масок для сотрудников, которые будут работать с посетителями", - рассказала генеральный директор музея.

Забота о сотрудниках

"Сохранение благополучия музейных сотрудников, - одна из главных наших задач в текущем году. Безусловно, выпадающие доходы учреждения в этом году огромные, но нам бы не хотелось перекладывать эту проблему на плечи людей. В последние годы, благодаря майским указам президента, зарплаты в сфере культуры были достойными. В нашем музее средняя зарплата сотрудников поднята до средней по региону. И сейчас задача номер один - не допустить отката назад", - подчеркнула Великанова.

С наступлением режима изоляции многие сотрудники ГЦМСИР были переведены на дистанционную работу. "Среди работников Музея современной истории России 17 человек старше 65 лет, большинство из них не работают с посетителями, а являются работниками фондов. Это люди, которые отдали музею не один десяток лет, и они заслужили заботливого и бережного отношения к себе. Для некоторых из них была организована дистанционная работа по внесению экспонатов в Государственный каталог, так что теперь они могут продолжать работу из дома, не подвергаясь риску заражения", - добавила генеральный директор музея.

"Что касается гардеробщиц и администраторов залов, то эти услуги вынесены на аутсорсинг, поэтому решение о работе этого персонала не входит в сферу наших полномочий. Но поскольку эти люди также работают в музее и являются частью коллектива [не юридически, но фактически], конечно, у нас болит душа и за них", - сказала она.

В музее в это непростое время надеются на поддержку государства. "Разумеется, исходя из постановления правительства о том, что культура, в частности музеи, была признана пострадавшей отраслью, мы очень рассчитываем, что нам будет оказана помощь, которая сможет хотя бы частично компенсировать выпадающие доходы и будет способствовать скорейшему выходу из этого кризисного положения", - добавила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что, безусловно, работа музея будет зависеть от распоряжений Министерства культуры РФ и мэрии Москвы. "Думаю, что сначала музей будет открыт только для одиночных посетителей. Специально к открытию мы продумываем новые проекты, например аудиогиды по новым выставкам, которые будут доступны посетителю на его личном мобильном устройстве. Также для самостоятельного изучения экспозиции всегда можно воспользоваться разработанной Министерством культуры платформой "Артефакт" - мобильным гидом, который действует во многих музеях нашей страны", - сказала Великанова.