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Маски и перчатки. Как жить в новом режиме

© Михаил Терещенко/ТАСС

С 12 мая в Москве, Московской области и других регионах России ввели масочный режим в магазинах, на предприятиях и в общественном транспорте (в том числе такси). Носить нужно не только маски, но и перчатки. Отвечаем на распространенные вопросы о новых правилах. 

А зачем мне это носить, если я здоров?

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По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, у половины заразившихся коронавирусом нет симптомов заболевания. Так что даже если вы чувствуете себя хорошо, есть шанс, что вы заразны. В этом случае маска позволит обезопасить окружающих.

Вторая причина — в перчатках психологически сложнее прикасаться к лицу, а маска также поможет вам не трогать рот и нос. А это — один из наиболее частых путей заражения.

К тому же возможность вымыть/обработать антисептиком руки есть не всегда. А если в общественном месте вы были в перчатках, то потом можете просто их снять — и руки будут чистыми.

Как часто их менять и что с ними делать потом?

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Маски нужно менять через два-три часа непрерывного использования (кроме маски FFP3 с клапаном, она служит 6–8 часов). Какие бывают маски и какие из них более эффективны, смотрите в инфографике ТАСС.

В Депздраве Москвы советуют выбирать одноразовые перчатки из нитрила или хлопковые тканевые. Кожаные или латексные перчатки не подходят: эти материалы не выдержат обработки дезинфицирующими средствами.

Одноразовые перчатки следует носить не более двух часов, тканевые можно использовать весь день.

  • Если вы носите перчатки из нитрила, протирайте руки антисептиком. Использованные одноразовые перчатки и маски рекомендуется сложить в отдельный пакет, герметично его закрыть, оставить на трое суток и только после этого выбросить.
  • Тканевые перчатки и маски можно использовать повторно. Перчатки, не снимая с рук, нужно обработать с мылом. Затем перчатки/маску надо постирать в стиральной машине или вручную горячей водой в мыльном растворе. И обязательно — прогладить утюгом с паром: именно пар обеспечит нужную температуру обработки. Также можно их прокипятить. И маски, и перчатки надо тщательно высушить перед использованием.

Обязан ли мой работодатель выдавать мне маски и перчатки?

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Нет. Как объяснил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков, обеспечивать ли сотрудников средствами защиты — это решение работодателя. Он может обеспечить их сам, выделить сотрудникам средства либо обязать их купить маски и перчатки самостоятельно. 

Штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников могут быть оформлены как на самих сотрудников, так и на работодателей.

От масок портится кожа, от перчаток чешутся руки. Что делать?

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Советы от доктора медицинских наук, профессора кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлии Галлямовой:

  • Выбирать одноразовые медицинские маски и тканевые хлопчатобумажные перчатки. По словам дерматолога, резиновая окантовка респираторов может вызвать раздражение и аллергический дерматит, а при использовании многоразовых масок растет риск возникновения вторичной инфекции. Тканевые перчатки "дышат", а в одноразовых будет эффект теплицы. Это повышает проницаемость кожи для аллергенов и дает благодатную почву для роста вирусов и бактерий. 
  • Если вы все же носите нитриловые перчатки, пользуйтесь защитными кремами — они будут создавать на поверхности рук непроницаемую пленку и уменьшат проникновение аллергенов. Дерматолог советует поставить увлажняющее средство прямо на раковину, чтобы регулярно наносить его после мытья рук.
  • Использовать очищающие пенки для лица. Если у вас жирная кожа, лучше очищать ее трижды в день.
  • Увлажнять кожу лица, а при возникновении раздражений использовать средства с цинком и средства, рекомендованные грудным детям при потничках.
  • Если на коже появилось воспаление, то вечером перед сном нужно протирать его антисептическими средствами, например хлоргексидином и мирамистином.

А если я не хочу носить маску и перчатки?

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За нарушение режима в Москве предусмотрены штрафы:

  • для пассажиров общественного транспорта — 5 тыс. рублей;
  • для физических лиц на предприятиях — 4 тыс. рублей;
  • для работодателя — юридического лица — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Магазины в Москве могут обязать не пускать покупателей без масок и перчаток, а сотрудникам петербургского метро разрешили не пускать на станции таких пассажиров.

При этом, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, носить маски на улице рекомендовано, но не обязательно.

 

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