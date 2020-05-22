Маски и перчатки. Как жить в новом режиме

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, у половины заразившихся коронавирусом нет симптомов заболевания. Так что даже если вы чувствуете себя хорошо, есть шанс, что вы заразны. В этом случае маска позволит обезопасить окружающих.

Вторая причина — в перчатках психологически сложнее прикасаться к лицу, а маска также поможет вам не трогать рот и нос. А это — один из наиболее частых путей заражения.

К тому же возможность вымыть/обработать антисептиком руки есть не всегда. А если в общественном месте вы были в перчатках, то потом можете просто их снять — и руки будут чистыми.