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Москвичам для прогулок нужно будет сверяться с графиком их дома по месту регистрации

Если у горожанина нет столичной прописки или регистрации, ему рекомендуется иметь при себе договор на аренду квартиры либо его ксерокопию или фотографию

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Москвичам, проживающим не по месту регистрации, для совершения прогулок необходимо опираться на график "прогулочных дней" для жителей их дома по адресу регистрации. Об этом заявил в среду первый замруководителя аппарата мэра столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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"Если вы прописаны в одном районе Москвы, а проживаете в другом, то, соответственно, на сайте вы сможете ознакомиться с тем графиком, когда могут гулять жители из вашего дома (по месту регистрации). Вы по этому графику сможете спокойно гулять", - сказал он.

"Если у вас адрес прописки в Бирюлеве, вы знаете, в какие дни "гуляет" ваш дом в Бирюлеве, вы в этот день можете гулять в Медведкове", - пояснил Немерюк.

Как уточнил ТАСС Немерюк, если у жителя Москвы нет столичной прописки или регистрации, ему при себе рекомендуется иметь договор на аренду квартиры либо ксерокопию или фотографию документа, а также ориентироваться на расписание прогулок для жителей дома, в котором он живет. Если гражданин постоянно или временно зарегистрирован в Москве, то он должен ориентироваться на расписание прогулок по адресу своей регистрации.

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