Власти Москвы смягчат ограничения для еще закрытых предприятий при соблюдении принятых мер

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Послабления для ряда пока еще не работающих отраслей торговли и бытовых услуг Москвы могут быть приняты в ближайшее время при соблюдении жителями действующего режима ограничений. Об этом сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Будем, опять же, наблюдать за динамикой, и будет очень хорошо, если все те правила, которые установлены, которые сейчас смягчены, будут выполняться, мы не получим роста выявления заболевших. Ну, соответственно, я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, будет и послабление для других отраслей торговли и бытовых услуг", - сказал Немерюк в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 1 июня 2020 года власти Москвы начинают второй этап смягчения ограничений. Работу возобновят многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки.

По указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. Кроме того, в своем блоге в среду мэр сообщил, что еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

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