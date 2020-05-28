Магазины, которые откроются в Москве с 1 июня, будут регулировать количество покупателей

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 1 июня 2020 года в городе начинают второй этап смягчения ограничений. Работу возобновят многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители столицы, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Непродовольственные магазины, которые возобновят работу в Москве с 1 июня, будут сами регулировать количество покупателей, чтобы обеспечить социальную дистанцию в торговых залах. Об этом сообщил ТАСС в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Работа магазинов непродовольственных товаров, которые откроются с 1 июня, будет организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Социальную дистанцию в торговых залах должны соблюдать как работники магазинов, так и покупатели, и для обеспечения этой дистанции магазины могут сами регулировать количество покупателей, ограничивать доступ в магазин и наносить разметку для организации очереди перед магазинами", - сказал Немерюк.

Он подчеркнул, что на предприятиях торговли будет действовать масочно-перчаточный режим: средства индивидуальной защиты должны использовать и покупатели, и сотрудники магазинов.

Как уточнили в пресс-службе департамента, перед открытием магазины должны проводить генуборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Перед началом рабочей смены у сотрудников должны измерять температуру тела, не допускать на предприятия торговли сотрудников с повышенной температурой тела или с признаками респираторных инфекций. Кроме того, для приема пищи сотрудников магазина должна быть выделена специальная комната с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором с антисептиком.