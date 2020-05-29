Исследование: москвичи активно обсуждали в блогах смягчение введенных из-за пандемии мер

В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, недоступны для прогулок парки, а для всех горожан действует режим самоизоляции. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. К примеру, с 12 мая открыты промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей принимают 88 из около 130 центров госуслуг, а также стал доступен каршеринг со сроком аренды не менее пяти дней.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Первый этап снятия в Москве ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в том числе открытие большинства многофункциональных центров госуслуг и возобновление работы каршеринга, стал одной из главных тем блогов жителей столицы на прошлой неделе. Такие данные приводятся в исследовании , которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.

"С 19 по 25 мая одной из самых обсуждаемых тем районных блогов москвичей стало смягчение режима самоизоляции и начало первого этапа снятия ограничений - открытие центров госуслуг и возобновление работы каршеринга. Также жители продолжали обсуждать тему бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу", - рассказал ТАСС представитель Московского центра урбанистики.

Кроме пандемии, москвичей интересовало расписание Единого госэкзамена (ЕГЭ), основная волна сдачи которого начнется в этом году позже - 3 июля. "Пользователи делились мнениями и переживаниями о сдаче ЕГЭ, поступлении и о главном празднике - последнем звонке, который прошел в онлайн-формате", - добавил собеседник агентства.

Также в отдельных районах обсуждались темы благоустройства, капремонта, непродовольственной торговли и различных услуг. Например, в Москворечье-Сабурово говорили о частичном открытии рынка "Каширский двор" и проекте Бирюлевской линии метро. В Замоскворечье обращали внимание на уток, гуляющих по улицам города, а местные художники публиковали свои картины и рисунки. Пользователи также делились фотографиями радуги, исторических памятников и архитектуры из архивов, а жители Нагорного района размещали снимки туч и внезапно выпавшего снега.

Абсолютный рекорд

На основании открытых данных о публикациях в районных блогах и реакций на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев аналитики рассчитывают индекс вовлеченности, то есть то, насколько каждый район Москвы включается в обсуждение темы коронавируса. По данным исследователей, в городе с 19 по 25 мая произошло резкое увеличение индекса - его среднее значение выросло с 1,52 до 1,9, показатель повысился в 88 районах, при этом в четырех из них он был более трех, а в 42 районах - свыше двух.

"За весь период исследования мы впервые столкнулись с такими высокими значениями. Также изменились структура рейтингового списка - активность сместилась в южные районы столицы. Стоит заметить, что район Москворечье-Сабурово со значением 3,4 стал не только лидером недели с 19 по 25 мая, но и лидером всего исследуемого периода. Это значит, что более 34 пользователей из 1 тыс. просмотревших запись или пост откликнулись на нее", - подчеркнул представитель центра.

Высокие результаты наблюдали также в Замоскворечье - 3,2, Нагорном районе - 3,0, Теплом Стане - 3,0, Котловке - 2,8. Наименее заинтересованными оказались жители Лианозово - 0,95, Молжаниновского и Алтуфьевского районов - 0,98 и 1,2 соответственно, а также лидеров предыдущей недели - Солнцево и Ново-Переделкино - по 1,2.

Наибольший прирост индекса отмечен в районах, ставшими лидерами: Москворечье-Сабурово - на 1,9 п. п., в Нагорном - на 1,6, в Замоскворечье - на 1,5, в Теплом Стане - на 1,4. Значительное сокращение индекса было в районах, где неделей ранее ситуация с коронавирусом обсуждалась активнее всего: Ново-Переделкино и Солнцево - на 1,5 и 1 п. п. соответственно, в Вешняках - с 2,1 до 1,2.