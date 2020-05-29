Исследование: москвичи активно обсуждали в блогах смягчение введенных из-за пандемии мер

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Первый этап снятия в Москве ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в том числе открытие большинства многофункциональных центров госуслуг и возобновление работы каршеринга, стал одной из главных тем блогов жителей столицы на прошлой неделе. Такие данные приводятся в исследовании, которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.
В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, недоступны для прогулок парки, а для всех горожан действует режим самоизоляции. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. К примеру, с 12 мая открыты промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей принимают 88 из около 130 центров госуслуг, а также стал доступен каршеринг со сроком аренды не менее пяти дней.
"С 19 по 25 мая одной из самых обсуждаемых тем районных блогов москвичей стало смягчение режима самоизоляции и начало первого этапа снятия ограничений - открытие центров госуслуг и возобновление работы каршеринга. Также жители продолжали обсуждать тему бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу", - рассказал ТАСС представитель Московского центра урбанистики.
Кроме пандемии, москвичей интересовало расписание Единого госэкзамена (ЕГЭ), основная волна сдачи которого начнется в этом году позже - 3 июля. "Пользователи делились мнениями и переживаниями о сдаче ЕГЭ, поступлении и о главном празднике - последнем звонке, который прошел в онлайн-формате", - добавил собеседник агентства.
Также в отдельных районах обсуждались темы благоустройства, капремонта, непродовольственной торговли и различных услуг. Например, в Москворечье-Сабурово говорили о частичном открытии рынка "Каширский двор" и проекте Бирюлевской линии метро. В Замоскворечье обращали внимание на уток, гуляющих по улицам города, а местные художники публиковали свои картины и рисунки. Пользователи также делились фотографиями радуги, исторических памятников и архитектуры из архивов, а жители Нагорного района размещали снимки туч и внезапно выпавшего снега.
Абсолютный рекорд
На основании открытых данных о публикациях в районных блогах и реакций на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев аналитики рассчитывают индекс вовлеченности, то есть то, насколько каждый район Москвы включается в обсуждение темы коронавируса. По данным исследователей, в городе с 19 по 25 мая произошло резкое увеличение индекса - его среднее значение выросло с 1,52 до 1,9, показатель повысился в 88 районах, при этом в четырех из них он был более трех, а в 42 районах - свыше двух.
"За весь период исследования мы впервые столкнулись с такими высокими значениями. Также изменились структура рейтингового списка - активность сместилась в южные районы столицы. Стоит заметить, что район Москворечье-Сабурово со значением 3,4 стал не только лидером недели с 19 по 25 мая, но и лидером всего исследуемого периода. Это значит, что более 34 пользователей из 1 тыс. просмотревших запись или пост откликнулись на нее", - подчеркнул представитель центра.
Высокие результаты наблюдали также в Замоскворечье - 3,2, Нагорном районе - 3,0, Теплом Стане - 3,0, Котловке - 2,8. Наименее заинтересованными оказались жители Лианозово - 0,95, Молжаниновского и Алтуфьевского районов - 0,98 и 1,2 соответственно, а также лидеров предыдущей недели - Солнцево и Ново-Переделкино - по 1,2.
Наибольший прирост индекса отмечен в районах, ставшими лидерами: Москворечье-Сабурово - на 1,9 п. п., в Нагорном - на 1,6, в Замоскворечье - на 1,5, в Теплом Стане - на 1,4. Значительное сокращение индекса было в районах, где неделей ранее ситуация с коронавирусом обсуждалась активнее всего: Ново-Переделкино и Солнцево - на 1,5 и 1 п. п. соответственно, в Вешняках - с 2,1 до 1,2.
"Однако в целом количество упоминаний коронавируса в соцсетях продолжает снижаться - с 15 по 18 мая было опубликовано 2 млн постов с долей Москвы в 20% по этой теме, с 23 по 26 мая - 1,5 млн со столичными 20,4%. Возрастная структура авторов остается неизменной на протяжении многих недель - больше всего о пандемии пишут пользователи 40-60 лет, на втором месте авторы старше 60 лет, молодежь остается наименее заинтересованной группой. При этом одной из самых обсуждаемых тем стало тестирование на коронавирус - об этом чаще всего говорили люди 55 лет и старше", - рассказал представитель Московского центра урбанистики.
Уверенность растет
Руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков, в свою очередь, отметил, что уверенность жителей в улучшении эпидемиологической ситуации растет. Однако их по-прежнему волнуют различные темы, связанные с пандемией коронавируса и самоизоляцией, например школьные последние звонки в онлайн-режиме и будущее выпускников 2020 года, а также частичное снятие ограничений в столице. По его словам, из локальных районных тем наибольшее внимание привлекло возобновление строительства юго-восточной хорды в Москворечье-Сабурово.
"На прошедшей неделе мы зафиксировали в социальных сетях максимальный показатель индекса вовлеченности начиная с апреля",- сказал он в беседе с ТАСС. При этом, продолжил Капков, публикаций стало чуть меньше, но реагировали на них значительно активнее. "Это значит, что жители Москвы обсуждали важные для большинства населения аспекты самоизоляции. Непосредственно об опасности заражения вирусом москвичи стали говорить меньше. По данным опросов Фонда "Общественное мнение" от 26 мая, 59% жителей столицы уверены в том, что эпидемия идет на спад, в то время как 1 мая их было всего 22%. Свыше половины опрошенных уверены в том, что на улицах стало больше людей",- сказал он.