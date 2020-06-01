Сервис велопроката в Москве заработал для всех желающих

"С 1 июня велопрокат и прокат самокатов заработают для всех. Для курьеров и волонтеров велопрокат по-прежнему будет бесплатным, а для остальных пользователей тарифы останутся такими же, как и в прошлом году", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Прокаты велосипедов и самокатов заработали в Москве для всех желающих в полном объеме, для поездки необходим цифровой пропуск. С 10 апреля они были доступны только курьерам и волонтерам, которые за это время совершили 260 тыс. поездок на велосипедах и 150 тыс. поездок на самокатах, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Он также выразил уверенность, что за время самоизоляции многие соскучились по активному образу жизни, поэтому в этом сезоне такой транспорт будет особенно популярен, а кто-то, возможно, даже совсем откажется от личного автомобиля и выберет велосипед или самокат. "Так мы смогли бы дольше поддерживать хорошую экологическую обстановку, которую сейчас наблюдаем", - заключил заммэра.

Как уточняется в публикации, в этом сезоне в распоряжении москвичей будет около 6 тыс. велосипедов на 629 станциях и более 2,6 тыс. электрических самокатов. "При этом важно надевать перчатки или после поездки обрабатывать антисептиком руль, ручки тормоза и другие части велосипеда. Регулярно дезинфицировать велосипеды и самокаты будут и операторы проката. Для поездки на велосипеде и электрическом самокате, как и на любом другом транспорте, нужно иметь при себе цифровой пропуск", - сообщается на сайте.

Там также отмечается, что сервис городского велопроката открылся в 2013 году, и с того момента количество велосипедов выросло в 11 раз, а число поездок - в 64 раза. В прошлом году в среднем в день совершалось 24,5 тыс. поездок, а всего за сезон велосипеды брали 5 млн раз. Сервис проката самокатов впервые заработал весной 2018 года, и за два сезона пользователи совершили более 540 тыс. поездок. В этом сезоне прокат планируют открыть еще две компании-оператора, с их появлением общее число самокатов вырастет до шести тысяч, а общее число поездок - до 1 млн.

С 1 июня для свободного посещения будут открыты городские парки и зеленые зоны. Москвичам разрешено выходить на улицу для прогулок и занятий спортом, но с рядом ограничений. Чтобы уменьшить риск инфицирования, для жителей каждого дома установлен отдельный график прогулок. Заниматься спортом можно будет ежедневно до 09:00, а гулять - с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной. При этом горожане обязаны надевать маску или респиратор.