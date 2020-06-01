На портале mos.ru появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве

"На карте территория парков и других мест отдыха окрашена в разные цвета в зависимости от их доступности и загруженности. Чтобы территории не были переполнены, и горожане могли соблюдать социальную дистанцию, администрация парков сможет оперативно сообщать о количестве посетителей и при необходимости временно ограничивать доступ горожан. Эта информация в режиме реального времени будет доступна москвичам, чтобы они могли спланировать прогулку с соблюдением всех правил санитарной безопасности", - рассказал Лысенко.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Москвичам стала доступна интерактивная карта, на которой можно увидеть загруженность парков и мест отдыха, она может помочь спланировать прогулку с соблюдением социальной дистанции и минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией. Новый функционал доступен в сервисе просмотра расписания прогулок на портале mos.ru, сообщил ТАСС в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он уточнил, что если на карте территория парка окрашена в зеленый цвет - это означает, что парк открыт для посетителей и горожан в нем немного. Желтый цвет говорит о том, что соблюдать социальную дистанцию будет сложнее. По возможности горожанам рекомендуют воздержаться от посещения таких мест отдыха.

"На "красной" территории людей слишком много, а риск нарушения социальной дистанции - очень высокий, посещение такого парка лучше отложить. Кроме того, если территория парка огорожена, администрация может временно закрыть вход, информация об этом также отобразится на карте. С 21:00 до 09:00 парки и места отдыха, закрытые для посетителей, автоматически становятся на карте красными, а территории, на которых по утрам можно заниматься спортом - оранжевыми", - сказал Лысенко.

Глава департамента пояснил, что на странице нового сервиса пользователи также могут узнать расписание, по которому могут гулять жители конкретного дома, и увидеть на карте двухкилометровый радиус, в пределах которого рекомендовано совершать прогулки. Также эту информацию можно посмотреть на "Яндекс. Картах".

Также посмотреть ближайшие к дому парки и оценить их загруженность смогут пользователи мобильного приложения "Моя Москва". Для этого необходимо воспользоваться сервисом "Пешие прогулки" и ввести интересующий адрес. После этого система покажет график прогулок для этого адреса, а при нажатии на кнопку "Показать ближайшие парки" откроется карта, на которой будут отмечены территории для прогулок в рекомендуемом двухкилометровом радиусе.

О ситуации

С 1 по 14 июня длительные пешие прогулки и занятия спортом на свежем воздухе разрешены для всех жителей города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. При этом, чтобы уменьшить риск инфицирования, для каждого дома установлен свой график прогулок. Заниматься спортом можно будет ежедневно до 09:00, а гулять - с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной. Узнать график прогулок для своего дома москвичи уже могут на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва" и на "Яндекс. Картах".

Выходя из дома, в том числе для прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания.

Запрет на прогулки по-прежнему сохраняется для граждан с коронавирусом и подозрением на эту инфекцию, имеющих признаки ОРВИ, а также для тех, кто живет вместе с ними. Кроме того, покидать место проживания нельзя гражданам, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы).

Пропуск для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно. Если до парка нужно ехать на машине или на общественном транспорте, необходимо оформить разовый цифровой пропуск. Сделать это можно не чаще двух раз в календарную неделю.

В новость были внесены изменения (17:49 время мск) — добавлены подробности по тексту.