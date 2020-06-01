Рестораны Москвы обяжут ставить столы на расстоянии и обеспечивать соцдистанцию

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Основными требованиями к ресторанам, которые могут открыться в Москве во время следующего этапа ослабления ограничительных мер по коронавирусу, будут расстановка столов на определенном расстоянии друг от друга и обеспечение социальной дистанции. Об этом сообщил замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Суперособенных требований нет. [Требовать будут] устанавливать четкое расстояние между столиками, [будет] требование по соблюдению социального дистанцирования. Думаю, что наши рестораторы будут готовы к тому, чтобы все эти требования и правила у себя применить", - сказал он в понедельник в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Ранее Немерюк сообщил ТАСС, что открытие предприятий общественного питания может стать следующим шагом в смягчении мер, принятых из-за распространения коронавирусной инфекции, если для этого будут соответствующие условия.

Режим повышенной готовности был продлен в Москве до 14 июня. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений: вновь открылись автосалоны и непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты. Заработали сервис велопроката и некоторые организации, оказывающие бытовые услуги. Это химчистки, прачечные, мастерские по ремонту одежды и обуви. А жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки. Ожидается, что с 5 июня заработают ярмарки выходного дня.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в городе продлеваются до 14 июня включительно. В своем блоге 27 мая мэр сообщил, что еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. По словам Собянина, преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от удаленной работы и звать в Москву гостей.