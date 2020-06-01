В Госдуме прокомментировали открытие храмов Москвы для прихожан

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Решение Русской православной церкви (РПЦ) об открытии храмов Москвы для прихожан с 6 июня позволило избежать опасных ситуаций, например скопления множества верующих в конце недели за пределами города для участия в христианских праздниках. Такое мнение в понедельник высказал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Ранее рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в период пандемии в своем Telegram-канале сообщила об открытии православных храмов в Москве для верующих с 6 июня. Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора, в том числе социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости (один человек на 4 кв. м).

"Это решение позволило избежать возникновения еще более острых ситуаций, поскольку сотни тысяч верующих Москвы готовы были в ближайшие пятницу и субботу уехать за пределы города для того, чтобы молиться, в частности в храмах Подмосковья. Для прихожан эти дни чрезвычайно важны, потому что 6 июня - Троицкая родительская суббота, в воскресенье - День Святой Троицы, важнейший праздник сошествия Святого Духа на апостолов", - цитирует Гаврилова его пресс-служба.

Парламентарий назвал такой шаг "очень важным и принципиальным". "Глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин руководствовались при принятии данного решения остротой ситуации, касающейся миллионов православных верующих, мусульман, иудеев и буддистов. Прихожане, видя, что ситуация улучшается и пик [заболеваемости] пройден, многократно обращались по поводу открытия храмов для утешения и молитвы", - отметил он.

Депутат также выразил надежду на создание комфортных условий для посещения религиозных учреждений и поблагодарил власти Москвы.