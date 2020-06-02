Расписание прогулок москвичей стало доступно на картах 2ГИС

"Департамент информационных технологий Москвы поддержал инициативу 2ГИС и предоставил компании официальные данные, необходимые для запуска этого сервиса. Теперь у москвичей появился еще один удобный способ узнать расписание и спланировать прогулку", - пояснили в пресс-службе.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. График прогулок москвичей и рекомендуемый для них двухкилометровый радиус вокруг дома стали доступны на сайте 2ГИС. Со среды на этих картах можно будет посмотреть доступность парков, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

В департаменте уточнили, что пользователи смогут увидеть, по какому расписанию могут гулять жильцы конкретного дома. В ближайшее время парки будут отмечены на карте значками, с помощью которых можно будет узнать доступность территории и спланировать прогулку с соблюдению социальной дистанции.

"Для жильцов каждого дома в столице утвердили график прогулочных дней. Его можно посмотреть в 2ГИС в информационной карточке дома. Для этого достаточно найти дом на карте или в поиске по адресу и кликнуть на него", - рассказали в департаменте.

О режиме прогулок

Без ограничений выходить из дома и заниматься спортом на свежем воздухе можно с 05:00 до 09:00. В период с 09:00 до 21:00 пешие прогулки разрешаются не чаще трех раз в неделю, и на улице горожане обязаны пользоваться маской или респиратором.

"Если до парка или места отдыха надо доехать на машине или общественном транспорте, необходимо оформить разовый цифровой пропуск. Сделать это можно онлайн на портале mos.ru, по СМС на номер 7377 и по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77", - напомнили в пресс-службе.

Гулять и заниматься спортом можно на любой открытой городской территории. Делать это горожанам рекомендуют в пределах 2 км от дома. 2ГИС покажет, что попадает в этот радиус. Включить его отображение можно в карточке дома.

Загруженность парков

"С 3 июня в 2ГИС можно будет посмотреть доступность парков, чтобы выбрать оптимальное место для прогулки. При этом администрация может временно закрывать доступ, если в парке одновременно будет слишком много людей", - сообщили в пресс-службе департамента.

Там уточнили, что доступность парков для посетителей будет показана на карте значками четырех цветов. Зеленый демонстрирует, что парк открыт для прогулок и спорта, желтый - только для спорта, красный - в парк временно не пускают, серый - парк полностью закрыт для посещения. При наведении на значок парка на карте появится дополнительная информация о доступности территории.

Посмотреть расписание прогулок и проверить загруженность парков москвичи также могут на портале mos.ru и в мобильном приложении "Моя Москва", заключили в пресс-службе департамента.