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Ночную репетицию Парада Победы в Москве перенесли с 4 на 14 июня

Во время репетиции будет ограничено движение в центре города

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Перекрытие центра Москвы в связи с ночной репетицией парада Победы перенесено на 14 июня. Об этом сообщается в среду в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее сообщалось, что 4 июня в связи с репетицией парада Победы будет ограничено движение на столичных дорогах.

"Ночная репетиция парада Победы, которая была запланирована на 4 июня (четверг), перенесена на 14 июня (воскресенье). В связи с репетицией парада Победы будет ограничено движение в центре города", - говорится в сообщении.

Информация обо всех ограничениях и времени будет размещена дополнительно.

Планировалось, что с 21:00 до окончания мероприятия будут перекрыты следующие участки улиц: улица Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой; 1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от дома 3, строения 1 до Тверской улицы; улица Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская; улица Охотный ряд от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка; улица Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка.

По Бульварному кольцу можно было бы проехать в направлении от Тверского бульвара в сторону Страстного, и со Страстного бульвара на Тверской бульвар и Большую Бронную улицу.

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