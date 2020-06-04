МЧС продлило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве до конца 4 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве продлено до конца суток четверга, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

В среду ведомство сообщало, что гроза и сильный закончатся в первой половине дня. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 мск и до конца суток 4 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах возможна гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сказали в главке.

Ранее аналогичное предупреждение было распространено в Московской области.

В главке МЧС порекомендовали по возможности переждать грозу дома. Находясь на улице, не укрываться под одиночными деревьями.