Более 65 тыс. москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании по Конституции РФ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Запись на участие в электронном голосовании по изменениям в Конституцию РФ открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru , свои заявки подали уже более 65 тыс. жителей Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как будет проходить голосование по поправкам в конституцию

"65 058 человек уже подали заявки, чтобы стать участниками электронного голосования по изменениям в Конституцию. Запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru", - говорится в сообщении.

Чтобы отправить заявку на участие в электронном голосовании, нужно авторизоваться и перейти на страницу регистрации (для портала mos.ru или gosuslugi.ru соответственно). Система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета, нужно будет только вписать недостающую информацию.

Москвичам необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные паспорта, СНИЛС и номер мобильного телефона. Затем эту информацию сопоставят со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы"). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

"Данные о результатах проверки заявки появятся в личном кабинете и будут отправлены на электронную почту. Также придет СМС-сообщение за день до начала голосования - 24 июня", - добавляется в материале.

Онлайн-голосование

Для жителей Москвы электронное голосование начнется в 10:00 25 июня на специально созданном портале. Завершится онлайн-голосование в 20:00 30 июня, при этом получить электронные бюллетени можно до 19:59 30 июня.

Голосование по изменениям в конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тыс. участков. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону: +7 (800) 222-55-52.

Если жители захотят проголосовать на другом участке, то необходимо до 21 июня подать соответствующее заявление в одном из центров "Мои документы". Это можно сделать и онлайн на портале gosuslugi.ru с помощью сервиса "Мобильный избиратель". Накануне голосования избирателю придет напоминание, по какому именно адресу нужно прийти. Для участия в голосовании необходимо предъявить паспорт.